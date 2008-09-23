НКРС настаивает на возможности лицензирования диапазона радиочастот мобильной связи 3G уже сейчас

Киев. 23 сентября. УНИАН. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи настаивает на возможности лицензирования диапазона радиочастот для третьего поколения мобильной связи (3G) уже сейчас.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН член НКРС Сергей МИРНЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, С.МИРНЫЙ отметил, что «сегодня нет оснований не проводить выдачу лицензий на радиочастоты 3G». По его словам, «веских оснований» для того, чтобы этого нельзя было сделать, Министерство обороны не предоставило.

По данным С.МИРНОГО, в настоящее время в Кабинет министров направлен проект распоряжения КМУ по этому вопросу, и «мы надеемся, что этот вопрос будет решен положительно» - в той части, что Кабмином будет инициировано решение о количестве лицензий для 3G и о проведении тендера на радиочастоты.

По данным члена НКРС Анатолия ТЫЧИНСКОГО, сегодня вопрос выделения радиочастот для третьего поколения сдерживается позицией Министерства обороны, которое требует конверсии радиочастот под 3G. В то же время, как отметил А.ТЫЧИНСКИЙ, «нами было проведено совещание с представителями Генштаба», на котором «было показано, что эти частоты уже можно лицензировать».

По словам первого заместителя председателя Госсвязи Александра БАРАНОВА, процесс согласования по этому вопросу оказался непростым и длится более шести месяцев.

«Я думаю, будет принято решение, которое позволит развиваться рынку, а Министерству обороны решать свои задачи», - отметил он.