Поступления в госбюджет от деятельности НКРС в 2008 году составят 145 млн. грн.

Киев. 23 сентября. УНИАН. Поступления в бюджет от деятельности Национальной комиссии по вопросам регулирования связи в 2008 году составят 145 млн. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН член НКРС Владимир ПАЩУК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ПАЩУКА, в 2008 году НКРС приняты решения о выдаче 175 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом, а также более 348 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и 950 решений по заявлениям операторов относительно номерного ресурса. НКРС также внесены в Реестр радиоэлектронных средств 915 единиц оборудования.

«По данным НКРС, поступления в Госбюджет по этим решениям составят около 145 млн. грн.», - отметил В.ПАЩУК.