Киев. 23 сентября. УНИАН. Природоохранные организации инициируют возвращение общественным инспекторам права задерживать браконьеров.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители экологических и природоохранных организаций.

В частности, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО отметил, что на сегодня расцвет браконьерства достиг угрожающих масштабов. По его данным, с 1991 по 2008 годы в результате массового браконьерства численность многих охотничьих животных сократилась на 30-70%. Рыбными браконьерами ежегодно в пресных водоемах, Черном и Азовском морях вылавливается 197 тыс. тон рыбы, что почти равно ее промышленному вылову (около 200 тыс. тон в год). При таких обстоятельствах раскрывается только 1-2% случаев браконьерства, а ситуация осложняется слишком низкой плотностью государственных экологических инспекторов, что почти делает невозможным их эффективную оперативную работу.

Он рассказал, что значительный вклад в борьбу с браконьерами раньше вносили общественные охотничьи, рыбные и экологические инспекторы, которыми составлялось около 30% протоколов. Однако в 2001 году они были лишены права составлять такие протоколы, в результате чего государственные природоохранные службы остались без поддержки общественности и эффективность борьбы с браконьерством резко упала.

Руководитель пресс-центра общественной организации “Общество рыбаков Украины” Игорь ТИХОЛАЗ отметил, что в их организации, как и в других природоохранных организациях, есть активисты, которые готовы уже сегодня осуществлять общественный контроль и надзор за водоемами по месту своего проживания, однако они не имеют законных полномочий, ведь даже с удостоверением общественного экологического или рыбоохранного инспектора они не могут задержать браконьера, провести осмотр транспортного средства, составить протокол о правонарушении согласно соответствующей статье Административного кодекса. По его словам, именно для этого был разработан законопроект “О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях”. Одним из основных положений этого документа является возвращение права общественным инспекторам на ведение борьбы с браконьерами, в частности на составление на них протоколов по соответствующей статье Админкодекса. Кроме этого И.ТИХОЛАЗ сообщил, что “Общество рыбаков Украины” имеет наработки относительно запрещения ввоза в Украину и продажи браконьерских орудий лова: сеток, электроудочек и т.п. Представители природоохранных организации сообщили, что разработанный ими законопроект внесен народными депутатами Александром ГОЛУБОМ, Иваном ЗАЙЦЕМ, Валерием БЕВЗОМ в Верховную Раду 22 июля.