Университет им. Шевченко и Юридическая академия в Харькове признаны самыми рейтинговыми ВУЗами страны - исследование

Киев. 24 сентября. УНИАН. Киевский национальный университет им. Т.Шевченко и Национальная юридическая академия им. Я.Мудрого (Харьков) признаны самыми рейтинговыми высшими учебными заведениями страны.

Такими оказались представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты реализации пилотного проекта «Компасс» по определению рейтинга ВУЗов Украины по уровню удовлетворенности образованием.

Проект инициирован компанией «Систем Кепитал Менеджмент» (СКМ) и Благотворительным фондом «Развитие Украины» в рамках проекта «СКМ – ВУЗам». Идея проекта также нашла поддержку со стороны Всемирного банка (World Bank) и других украинских и международных организаций.

По словам менеджера проектов СКМ Наталии КРИВУЛИНОЙ, данное исследование стало первым общенациональным рейтингом, отражающим оценку качества образования выпускниками и потенциальными работодателями.

«Проект нацелен на определение ВУЗов, обучение в которых имеет наибольшую практическую ценность и отвечает требованиям реального сектора экономики, а также гарантирует выпускникам надежные перспективы трудоустройства», - отметила Н.КРИВУЛИНА.

Она также акцентировала внимание на том, что неотъемлемой частью проекта является широкое информирование общественности, участников процесса обучения (студентов), потребителей образовательных услуг (абитуриентов и их родителей, работодателей) и представителей ВУЗов (администрация, преподавательский состав) о степени соответствия образовательных услуг потребностям рынка труда и об общей оценке ВУЗов среди выпускников и работодателей.

Всего в рамках рейтинга было оценено 228 ВУЗов.

По результатам составленного рейтинга, в пятерку наиболее сильных украинских высших учебных заведений вошло девять университетов.

Первое место рейтинга заняли Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (Киев) и Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого (Харьков).

Второе место рейтинга получили Национальный университет “Киево-Могилянская Академия” (Киев) и Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”.

Третье место поделили Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана, Киевский национальный университет внутренних дел, Киевский национальный университет строительства и архитектуры.

Четвертые и пятые рейтинговые позиции заняли, соответственно, Киевский национальный торгово-экономический университет и Донецкий национальный технический университет.

Исследовательско-аналитическая работа по составлению рейтинга проводилась Киевским международным институтом социологии. Практический этап исследования проходил в мае-июне 2008 года с использованием методов личного и телефонного интервью, опроса посредством электронной почты и онлайн-опросов.