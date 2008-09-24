«Газета нашого района» награждена лауреатским дипломом «Золотой фортуны»

К своей первой годовщине коллектив «Газеты нашего района» за значительный вклад в дело развития Украины и журналистское мастерство получил от Международного Академического рейтинга «Золотая фортуна» Лауреатский диплом.

Ранее, в марте этого года, «Газета нашего района» завоевала высшую награду Всеукраинского рейтинга средств массовой информации и журналистов «Золотое перо» в номинации «Открытие года - 2007».

Кстати, 28 сентября исполняется ровно год с момента выхода в свет десятой, заключительной «районки» в сети информационно-рекламных еженедельников «Газет нашего района». С тех пор киевляне каждую неделю узнают о новостях районного масштаба, звездах по соседству и самых резонансных событиях в столице у своей «любимой соседки».

- Радует, что труд наш проект отметили еще одной наградой, - говорит Инна Гадзинская, главный редактор «Газеты нашего района». – Уверена, что нашим читателям и партнерам это тоже приятно. Районки заняли очень важную нишу – сообщать жителям мегаполиса о том, что происходит рядом с домом, в соседнем дворе, на соседней улице.

«Газета нашего района» – это полноценное еженедельное информационно-развлекательное издание, знакомящее читателя с обзором самых интересных и обсуждаемых городских событий за неделю, полной картиной новостей районного масштаба, обсуждением жизни в районе, интересными житейскими историями и рассказами о знаменитых соседях.

Периодичность выхода - еженедельно по пятницам.

Объем еженедельника «Газета нашего района» – 16 страниц, формата В4.

На сегодня суммарный еженедельный тираж по десяти районам составляет 350 000 экз.

«Газета…» распространяется в 355 точках (с фирменных стоек в магазинах, супермаркетах, развлекательных и бизнес – центрах, а также других наиболее посещаемых местах каждого района), в 115 жилых домах; доставляется в 1340 офисов столицы. C августа 2008 года газета стала распространяться и в Киевском метрополитене.

Для удобства читателей каждая газета снабжена картой с указанием точек распространения.

Издательство «ПрессЦЕНТР» является учредителем и издателем украинской сети городских газет, состоящей : «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-львівськи» (Львов) и «Газеты по-донецки» (Донецк), сети районных бесплатных газет «Газета нашего района» (Киев). Общий еженедельный тираж- 1 217 200 экз.

За дополнительной информацией просьба обращаться

К пресс-секретарю издательства «Пресс-центр»

Игорю Михайленко

Тел. 206-61-19, 362 84 07, моб. 8 067 220 62 29

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