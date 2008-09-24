СК «Основа» планирует увеличить объем страховых платежей вдвое - до 16 млн. грн.

Киев. 24 сентября. УНИАН. Страховая компания «Основа» в ближайший год планирует увеличить объем страховых платежей вдвое – до 16 млн. грн.

Об этом заявила председатель правления СК «Основа» Татьяна СЫСОЕВА сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В планах компании также до 2010 г. войти в 20 компаний-лидеров на страховом рынке. Кроме того, компания планирует открыть филиалы в Одессе, Харькове, Николаеве, Запорожье, Донецке, Днепропетровске и Львове.

Справка УНИАН. ЗАО «СК «Основа» зарегистрированj 16 мая 2005 г.

По данным компании, на 1 июля 2008 г. ее активы составили 49,04 млн. грн., страховые выплаты – 6,631 млн. грн, страховые платежи – около 8 млн. грн.

Уставный фонд компании на 1 июля 2008 г. составил 40 млн. грн.