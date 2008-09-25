Компания «УКРНЕТ» отмечена наградой рейтинга «Золотая Фортуна»

19 сентября в Национальной Академии Наук Украины прошла церемония награждения участников рейтинга «Золотая Фортуна». На этом мероприятии компания «УКРНЕТ» была отмечена «Дипломом Качества» в номинации «Лучший Интернет-портал Украины», а глава Наблюдательного Совета ООО «УКРНЕТ» - Михаил Комиссарук - награжден орденом «За развитие Украины им. М. Грушевского» в номинации «За весомое вложение в развитие украинского Интернета».

Международный Академический Рейтинг «Золотая Фортуна» на протяжении 15 лет занимается популяризацией выдающихся достижений научно-технического прогресса, государственных деятелей, политиков, ученых, представителей силовых структур, духовенства, а также организаций, ведущих предприятий всех отраслей стран-участниц рейтинга. В свое время основателями Рейтинга выступали академические структуры Великобритании, Италии, Китая, Украины.

19 сентября, на последней церемонии Рейтинга, которая проходила в Национальной Академии Наук Украины, были награждены около 130 номинантов. Это руководители национальных и зарубежных компаний, представители различных министерств Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины, СБУ, МВС, Прокуратуры г.Киева. Участников рейтинга награждали первый вице-президент Национальной Академии Наук Украины Анатолий Шпак, Советник Президента Украины Владимир Гришко и Президент Международного Академического Рейтинга «Золотая Фортуна» Дмитрий Акимов.

На церемонии награждения рейтинга «Золотая Фортуна», в номинации «Лучший Интернет-портал Украины» компания «УКРНЕТ» была отмечена наградой «Диплом Качества». Кроме того высокую оценку получила деятельность Главы Наблюдательного Совета ООО «УКРНЕТ» Михаила Комиссарука. Его наградили орденом «За развитие Украины им. М. Грушевского» в номинации «За весомое вложение в развитие украинского Интернета».

Компания «УКРНЕТ» уже несколько лет подряд удостаивалась различных наград. Так, на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года 2007» в Украине портал ukr.net был признан Украинским Интернет-порталом года, а почта FREEMAIL – Украинской электронной почтой года. Весной 2008 года портал www.ukr.net получил звание «Абсолютный Фаворит Успеха» в номинации «Украинский Интернет-портал». Трижды подряд компания побеждала на Всеукраинском конкурсе-выставке «Лучший отечественный товар года», где поучала статус «Производитель лучших отечественных товаров». Теперь достижения компании были отмечены на Международном Академическом Рейтинге «Золотая Фортуна», где она получила награду «Дипломом Качества».

Справка о компании

Компания УКРНЕТ бал создана в 1998 году. За 10 лет своего существования она стала ключевым игроком в украинском Интернете. Сегодня УКРНЕТ – это самые популярные в своих категориях сервисы – портал www.ukr.net, электронная почта Freemail, виртуальная флешка E-Disk, крупнейшая база вакансий и резюме JOB, сайт гороскопов ОРАКУЛ, киноафиша KINO, телегид TV, видео-хостинг PLAY!, и городской справочник CITY.

Аудитория сервисов УКРНЕТа насчитывает 3,5 млн украинских Интернет-пользователей. Т.е. около половины украинских пользователей Сети пользуются этими ресурсами.

На Международном фестивале-конкурсе «Выбор года 2007» в Украине компания победила в двух номинациях: портал ukr.net стал «Украинским Интернет-порталом года», а почта Freemail – «Украинской электронной почтой года».