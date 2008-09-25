УГКЦ основала первый в Украине негосударственный церковный пенсионный фонд

Киев. 25 сентября. УНИАН. В Украине с 1 сентября 2008 г. начал свою роботу первый в стране негосударственный церковный пенсионный фонд «Покрова», основанный Украинской греко-католической церковью.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета НПФ «Покрова» Василий КОПИЧИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, основателем фонда является глава УГКЦ Любомир ГУЗАР.

В состав наблюдательного совета фонда входят трое епископов. На сегодня активы фонда насчитывают нескольких тысяч гривень.

В свою очередь председатель наблюдательного совета «Всеукраинского администратора пенсионных фондов» Владимир УЛЬЯНОВ отметил, что в планах фонда – привлечение 100-200 клиентов в течение ближайшего месяца работы. По его словам, фонд не может гарантировать минимальную прибыль. Но, в то же время, клиенты сами определяют сумму своих взносов и могут в любой момент забрать деньги.

В планах руководства фонда – открыть отделения при епархиях во всех населенных пунктах Украины.

Справка УНИАН. НПФ «Покрова» зарегистрирован 28 июля 2008 г.