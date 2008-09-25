“Единый центр” сомневается в проведении досрочных выборов в ВР, однако готов идти на них самостоятельно

Киев. 25 сентября. УНИАН. Партия “Единый центр” сомневается в проведении в Украине досрочных парламентских выборов, но готова идти на них самостоятельно.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер партии Игорь КРИЛЬ.

“О досрочных выборах говорим осторожно, потому что слабо верим, что они состоятся”, – сказал И.КРИЛЬ и прибавил, что когда выборы станут фактом, тогда и нужно будет говорить о формате участия в них “Единого центра”.

Вместе с тем И.КРИЛЬ рассказал, что 23 сентября состоялось заседание президиума партии, на котором обсуждали политическую ситуацию в стране. По словам лидера “Единого центра”, подавляющее большинство участников заседания высказалось за то, чтобы в случае проведения выборов партия шла на них отдельно. “Единый центр” готов идти отдельно, но решение будет принимать съезд партии”, – сказал И.КРИЛЬ.