Криль убежден, что Тимошенко не станет премьер-министром по результатам возможных досрочных выборов

Киев. 25 сентября. УНИАН. Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ убежден, что Юлия ТИМОШЕНКО не сможет снова стать премьер-министром по результатам возможных досрочных парламентских выборов.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что не видит желания политических сил идти на досрочные выборы. И.КРИЛЬ заявил, что “БЮТ боится идти на выборы, поскольку после них ТИМОШЕНКО не будет премьером однозначно”. Он добавил, что и на коалицию с “Нашей Украиной - Народной самообороной” Ю.ТИМОШЕНКО пошла исключительно ради должности руководителя правительства.

Лидер “Единого центра” сказал, что на сегодня больше верит в создание коалиции БЮТ с Партией регионов. По его словам, между этими политическими силами уже наработаны определенные договоренности, и в один из последних дней срока, отведенного на формирование коалиции, прогнозирует И.КРИЛЬ, будет объявлено о ее создании.