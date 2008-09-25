Погребинский считает «абсолютной ложью» заявление Ющенко о лоббировании со стороны Тимошенко назначения Медведчука

Киев. 25 сентября. УНИАН. Политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает «абсолютной ложью» заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обращалась к нему с просьбой назначить экс-главу Администрации президента Виктора МЕДВЕДЧУКА послом Украины в Российской Федерации или на должность вице-премьер-министра Украины.

Об этом М.ПОГРЕБИНСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это полная ложь. Представьте себе, что МЕДВЕДЧУК может рассматривать для себя должность посла при Президенте ЮЩЕНКО? Это абсолютный абсурд, потому что все понимают, что МЕДВЕДЧУК не может выполнять команды Банковой. Что такое посол? Это человек, который не имеет собственной позиции, а человек, который реализует план, формируемый на Банковой. Разве можно себе представить, что МЕДВЕДЧУК реализовал бы планы ОГРЫЗКО, учитывая его отношения с МЕДВЕДЕВЫМ, ПУТИНЫМ. Это полная чепуха», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО при желании назначить В.МЕДВЕДЧУКА на должность вице-премьер-министра могла бы это сделать без согласования с главой государства. «Должность вице-премьера не требует согласования или назначения Президентом. Такое назначение происходит через процедуру голосования в парламенте. И если бы ТИМОШЕНКО этого захотела, она бы легко договорилась бы с Партией регионов, которая была бы не против, и мне это известно. Кандидатура МЕДВЕДЧУКА была бы проголосована вне желания или нежелания ЮЩЕНКО», - уверен политолог.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также высказал удивление тем фактом, что В.ЮЩЕНКО, находясь в Америке, не нашел ничего более важного для Украины в столь ответственный момент украинской истории, как «на Атлантическом совете рассказывать о том, что ТИМОШЕНКО просила его назначить куда-то МЕДВЕДЧУКА».

«В начале 2005 года, и я это знаю наверняка, ЮЩЕНКО встречался с МЕДВЕДЧУКОМ, при чем эта встреча проходила по просьбе ЮЩЕНКО. Он предлагал МЕДВЕДЧУКУ любую должность на выбор. То есть ЮЩЕНКО не получил профессионального человека себе в команду и теперь устраивает из этого…», - подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, вчера, 24 сентября, Президент Украины В.ЮЩЕНКО во время встречи с представителями Атлантического совета в Нью-Йорке заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО просила его назначить экс-главу Администрации президента Виктора МЕДВЕДЧУКА послом Украины в Российской Федерации или на должность вице-премьер-министра Украины.

«Как только я подал кандидатуру ТИМОШЕНКО на рассмотрение парламента, на следующий день она приходит ко мне и просит, чтобы я назначил МЕДВЕДЧУКА послом в России или вице-премьером. В ответ на это я сказал, что этого человека не будет в украинской власти никогда», - заявил В. ЮЩЕНКО.

При этом глава Украинского государства добавил, что Ю.ТИМОШЕНКО и В.МЕДВЕДЧУК являются основными партнерами в украинской политике. «Это первые партнеры, это первая пара. И не сейчас, и не месяц, и не два», - отметил он.