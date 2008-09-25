Политологи предупреждают об угрозе затяжного политического кризиса в случае проведения досрочных выборов в ВР

Киев. 25 сентября. УНИАН. Политологи предупреждают политиков об угрозе затяжного политического кризиса в случае роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказали политологи Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, Игорь ЖДАНОВ и Владимир ПОЛЯКОВ.

«Украинская политика сейчас стоит перед чрезвычайно сложным вызовом, который усиливается внешними угрозами, и это является не столько выбор между досрочными выборами или формированием новой или прежней коалиции, сколько выбором следующего Президента и пути, по которому Украина будет идти во время следующих 5 лет президентского срока», - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

По его мнению, даже досрочные выборы не приведут к изменению расстановки сил в парламенте, а переговоры о создании коалиции снова будут вести фракции БЮТ, Партии регионов и «Нашей Украины». «Проведение досрочных выборов в парламент немного более чем за год до президентских будет означать, что ситуация не только в парламенте, но и в государстве, будет напоминать хаос, поскольку она будет неконтролируемой. А это, похоже, и является главной целью менеджеров с улицы Банковой», - добавил политолог.

В свою очередь И.ЖДАНОВ высказал опасение, что в результате проведения досрочных выборов государству придется в течение полугода жить без главного финансового документа. По его мнению, это особенно опасно в условиях общемирового финансового кризиса.

По его словам, в обществе с начала 2008 года изменилась общественная ориентация. «Исчезает энергетический запас помаранчевой революции, не эффективно работает парламент, наблюдается перманентный политический кризис. Все это привело к тому, что общественные настроения изменились, и сейчас общественное мнение может поддержать любой формат коалиции. Сейчас есть возможность создать прагматическое неидеологическое большинство в парламенте», - аргументировал И.ЖДАНОВ преимущества создания в парламенте коалиции в составе БЮТ и Партии регионов.

В свою очередь М.ПОГРЕБИНСКИЙ добавил, что в случае проведения досрочных выборов может возникнуть вероятность повторения таких случаев в истории Украины, когда в результате неспособности «верхушки» управлять страной государство теряло свою независимость.

В.ПОЛЯКОВ также предположил, что в случае назначения досрочных выборов в период новогодних праздников явка избирателей на выборы может не достигнуть 50%, и тогда Центральная избирательная комиссия будет вынуждена объявить повторные выборы. В итоге, политический кризис может затянуться на полгода», - пояснил политолог.