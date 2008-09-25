Криль инициирует введение открытых избирательных списков на парламентских выборах
Киев. 25 сентября. УНИАН. Депутат Верховной Рады, лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ инициирует введение открытых избирательных списков на парламентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Депутат сообщил, что внес в Верховную Раду законопроект “О внесении изменений и дополнений в Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины”, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками кандидатов в депутаты. Согласно документу, избирательные списки формируются партиями или блоками путем формирования списка первых пяти кандидатов в депутаты от партии (блока) и закрепления других кандидатов в депутаты за территориальными избирательными округами. При этом очередность первых пяти кандидатов определяется на съезде политической силы. Все остальные кандидаты в депутаты закрепляются за территориальными избирательными округами и к одному округу могут быть прикреплены не более пяти кандидатов в депутаты.
В соответствии с законопроектом, после рассмотрения протоколов всех окружных избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия утверждает окончательные избирательные списки каждой партии или блока. В частности, по каждому территориальному избирательному округу определяется процент поддержки политической силы в округе как доля от деления количества избирателей за партию на количество активных избирателей в округе. После этого происходит внесение в окончательный избирательный список кандидатов в депутаты, которые включены в общую часть списка под первыми номерами в каждом территориальном избирательном округе в порядке уменьшения процента поддержки политической силы в соответствующем территориальном округе.
Согласно законопроекту, после утверждения ЦИК окончательного избирательного списка он приобретает статус избирательного списка политической силы на завершившихся выборах народных депутатов и не может быть изменен до завершения следующих выборов.