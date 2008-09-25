Киев. 25 сентября. УНИАН. Депутат Верховной Рады, лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ инициирует введение открытых избирательных списков на парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Депутат сообщил, что внес в Верховную Раду законопроект “О внесении изменений и дополнений в Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины”, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками кандидатов в депутаты. Согласно документу, избирательные списки формируются партиями или блоками путем формирования списка первых пяти кандидатов в депутаты от партии (блока) и закрепления других кандидатов в депутаты за территориальными избирательными округами. При этом очередность первых пяти кандидатов определяется на съезде политической силы. Все остальные кандидаты в депутаты закрепляются за территориальными избирательными округами и к одному округу могут быть прикреплены не более пяти кандидатов в депутаты.

В соответствии с законопроектом, после рассмотрения протоколов всех окружных избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия утверждает окончательные избирательные списки каждой партии или блока. В частности, по каждому территориальному избирательному округу определяется процент поддержки политической силы в округе как доля от деления количества избирателей за партию на количество активных избирателей в округе. После этого происходит внесение в окончательный избирательный список кандидатов в депутаты, которые включены в общую часть списка под первыми номерами в каждом территориальном избирательном округе в порядке уменьшения процента поддержки политической силы в соответствующем территориальном округе.

Согласно законопроекту, после утверждения ЦИК окончательного избирательного списка он приобретает статус избирательного списка политической силы на завершившихся выборах народных депутатов и не может быть изменен до завершения следующих выборов.