Состояние ЖКХ сегодня несет угрозу для национальной безопасности страны - депутат Попов

Киев. 25 сентября. УНИАН. Сегодняшнее состояние жилищно-коммунального хозяйства несет угрозу для национальной безопасности страны.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, министр ЖКХ оппозиционного правительства Александр ПОПОВ.

Он оценивает ситуацию, которая сложилась в отрасли, как предельно негативную. Так, по информации депутата, по итогам первого полугодия 2008 года предприятия ЖКХ получили убытков на 1,581 млрд. грн., что соответствует сумме убытков за весь прошлый год.

По словам А.ПОПОВА, в результате повышения тарифов для населения сумма платежей за потребляемые услуги увеличится на 3 млрд. грн. «Это очень серьезные дополнительные расходы из карманов наших граждан, что, безусловно, не будет способствовать нормальному расчету за потребляемые коммунальные услуги, - таких средств у населения просто нет», - сказал А.ПОПОВ.

Депутат подверг жесткой критике политику нынешнего правительства в сфере ЖКХ, которое, по его словам, в 2,5 раза снизило бюджетные инвестиции в отрасль, при этом на 27% повысив цену на природный газ. «Особую обеспокоенность вызывает проект бюджета на 2009 год, где государственная поддержка отрасли ЖКХ уменьшена практически до нуля», - сказал А.ПОПОВ, отметив, что таким образом государство полностью отказывается от каких-либо попыток реформировать отрасль жилищно-коммунального хозяйства.

Депутат высказал предположение, что таким образом планируется "довести" предприятия теплоэнергетики, водопроводно-канализационного, городского электротранспорта и других подотраслей с целью их дальнейшей приватизации.

А.ПОПОВ призвал прислушаться к предложениям оппозиционного правительства, направленным на стабилизацию ситуации в отрасли, и поддержать законопроекты от фракции Партии регионов в сфере ЖКХ.