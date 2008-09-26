Индийские фармацевты предоставили пострадавшим от наводнения в западном регионе Украины лекарств на 1 млн. грн

Киев. 26 сентября. УНИАН. Индийские фармацевтические компании предоставили пострадавшим от наводнения в западном регионе Украины гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов стоимостью приблизительно 1 млн. грн. (около 250 тыс. долларов).

Торжественная церемония передачи лекарств состоялась сегодня в УНИАН во время пресс-конференции “От Гималаев до Карпат – в беде вместе”.

Инициаторами акции выступили Восточно-Европейский Институт Развития (ВЕИР) и Ассоциация индийских производителей фармацевтической продукции (АИПФП).

Всего для лечения пострадавших от стихии людей предоставлены лекарственные препараты 23 наименований в общем количестве 456 593 единицы.

Как подчеркнули представители ВЕИР и АИПФП, все лекарства изготовлены лучшими индийскими предприятиями, сертифицированы по международным стандартам и имеют сроки годности от 2009 до 2012 года.

Объясняя свой шаг, председатель АИПФП доктор У.П Р.МЕНОН, в частности, отметил, что индийский народ, как никакой другой, остро чувствует боль украинцев, поскольку часто страдает от подобных стихийных бедствий.

В свою очередь, посол Индии в Украине Дебабрата САХА отметил, что его страна является вторым по величине поставщиком лекарств в Украину, индийские препараты высококачественные и доступные по цене для украинцев, а производители фармацевтической продукции из Индии аккредитованы на мировом уровне.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Украины и руководитель штаба по ликвидации последствий наводнения Владимир ЮРЧЕНКО поблагодарил за оказанную гуманитарную помощь и заверил индийскую сторону, что каждая таблетка или ампула будут переданы конкретному пострадавшему. По его словам, вся гуманитарная помощь уже распределена между жителями западных областей, а с учетом нынешнего вклада, всего пострадавшему региону предоставлено благотворительной помощи в виде лекарств на сумму 3,5 млн. грн.

А чтобы у больных не возникало никаких подозрений относительно качества индийских препаратов, член правления ВЕИР Виталий КОНОНОВ предложил Минздраву рассмотреть возможность предоставления вместе с лекарствами копий международных сертификатов их качества.