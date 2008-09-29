Гигабайты почтой FREEMAIL

Пользователи крупнейшей украинской электронной почты FREEMAIL уже с октября смогут отправлять и получать большие файлы объемом до 1,5 Гб.

Как правило, объем одного письма в почтовых сервисах ограничен 20 мегабайтами. Поэтому у пользователей часто возникает проблема с отправкой больших файлов.

Теперь не обязательно разбивать файлы на части, архивировать их или заказывать курьера для отправки. Новая услуга, которая вскоре станет доступна пользователям электронной почты FREEMAIL, позволит отправлять и получать файлы больших объемов - до 1,5 гигабайт.

Особенностью нового сервиса станет не только пересылка пакетов файлов объемом до 1,5 Гб, но и максимальная защищенность содержимого писем. Отправленная информация будет доступна только отправителю и адресату письма – так компания «УКРНЕТ» позаботилась о конфиденциальности переписки своих пользователей.

Данное новшество станет еще одним приятным подарком пользователям украинской электронной почты FREEMAIL, после появления в начале сентября виртуальной флешки e-Disk объемом 1 Гб.

По словам представителей УКРНЕТ, новый сервис существенно упростит ведение дел и общение с деловыми партнерами и друзьями, позволит без проблем отправлять друг другу файлы больших объемов с сохранением конфиденциальности пользователям электронной почты FREEMAIL.

Справка о FREEMAIL

Электронная почта FREEMAIL – это первый бесплатный почтовый сервис в Украине, который обслуживает более 4,2 млн почтовых ящиков и имеет самую большую базу пользователей.

Благодаря внедрению уникальных спам-фильтров FREEMAIL отличается высоким уровнем защиты от спама. Каждый день почтовый ящик активных пользователей увеличитвается на 1 Мб. К услугам пользователей FREEMAIL – квалифицированная служба поддержки, которая работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Ежедневно более 230 тыс. украинских Интернет-пользователей пользуются услугами FREEMAIL.

В 2007г. на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года - 2007» в Украине электронная почта FREEMAIL стала «Украинской электронной почтой года».