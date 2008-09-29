Трудовой коллектив газеты «Молодь Черкащини» заявляет о своем увольнении по политическим мотивам

Киев. 29 сентября. УНИАН. Трудовой коллектив газеты «Молодь Черкащини» заявляет, что все сотрудники уволены по политическим мотивам.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили редактор газеты Юлия САКУН, директор издательства «Новости Черкащины» Александр МЕЖЕНОВ и журналист газеты «Молодь Черкащини» Татьяна ЛИМАРЕНКО.

«Собственник газеты, а это губернатор области – Александр ЧЕРЕВКО – сообщил трудовому коллективу редакции, что все уволены, и следующий номер газеты готовят уже другие люди», - сказала Ю.САКУН.

По ее словам, губернатор области давал указания о том, что в газете не должно быть таких точек зрения на политические события в стране, которые идут вразрез с позицией «Нашей Украины». «Последней каплей стал вопрос нашего журналиста Татьяны ЛИМАРЕНКО, который она задала премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО об объективности критики черкасским губернатором проекта госбюджета на 2009 год», - уточнила она.

В свою очередь Т.ЛИМАРЕНКО подтвердила, что после пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО ей звонил представитель губернатора А.ЧЕРЕВКО, который просил уточнить, в каком виде она задавала вопрос Ю.ТИМОШЕНКО. «Табу на вопросы у нас существовали всегда», - заявила журналист.

«У нас в области есть разные издания – коммунальные, государственные, частные. Но губернатора не критикует никто! Попадает всем – мэрам, прокурорам. Но губернатор – это светлый образ, который лепился целыми полосами», - добавила Ю.САКУН.

В свою очередь А.МЕЖЕНОВ сообщил, что трудовой коллектив намерен выпускать другую газету под названием «Нова молодь Черкащини» и одновременно обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в связи со сложившейся ситуацией.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября, отвечая на вопрос корреспондента «Молодь Черкащини» Т.ЛИМАРЕНКО об объективности критики главы Черкасской областной госадминистрации А.ЧЕРЕВКО подготовленного правительством проекта государственного бюджета на 2009 год, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что вся критика правительства губернаторами идет по распоряжению Секретариата Президента.

«Каждому губернатору доводится ежедневно план от Секретариата Президента касаемо критики правительства. Доводится такой план ШЛАПАКУ, КИСЛИНСКОМУ – я не знаю их всех по фамилиям – ГОНЧАРУКУ, СТАВНИЙЧУК (все упомянутые лица – сотрудники Секретариата Президента – УНИАН)… У них утренняя разнарядка – кто сегодня критикует правительство. И в силу своей подлости те, кому заказывают такую критику, хорошо или плохо это делают. Я думаю, что они все это делают плохо. И поэтому я просила бы, чтобы такие заказы губернаторы не выполняли, в том числе и губернатор Черкасской области. Потому что не нужно такой подлостью защищать свои должности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.