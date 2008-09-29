Эксперты отмечают негативное влияние российско-грузинского конфликта на национальную безопасность Украины

Киев. 29 сентября. УНИАН. Абсолютное большинство (95%) отечественных экспертов по анализу внешней и безопасностной политики Украины считают, что война на Кавказе между Россией и Грузией ухудшила состояние национальной безопасности государства.

О таком результате экспертного опроса сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН на тему: “Позиции основных политических игроков Украины во время и после кавказского кризиса” директор Центра мира, конверсии и внешней политики Александр СУШКО.

“Эксперты обратили внимание, насколько оборонная система Украины не готова выполнять свои функции в случае гипотетической агрессии со стороны другого государства и насколько не готовы наши руководители сплотиться вокруг интересов государства даже в кризисной ситуации”, - сказал А.СУШКО.

По его словам, ни один эксперт не сказал, что ситуация в Грузии не касается нашего государства, а наоборот, в отличие от политиков, все опрошенные единодушны – события в Южной Осетии непосредственно влияют на нас.

“Эксперты считают, что Украина стала более уязвимой для внешнего давления и шантажа, углубился раскол на “прозападную” и “евразийскую” части”, - отметил директор центра. Он добавил, что самыми главными угрозами национальной безопасности государства, по мнению опрошенных, является усиление поддержки Россией сепаратистских движений в Украине (83,6%) и участие ЧФ России в попытках дестабилизации ситуации в Крыму (82%).

Относительно оценки парламентскими политическими силами кавказских событий с точки зрения соответствия национальным интересам государства, продолжил А.СУШКО, то опрос засвидетельствовал поддержку экспертной средой позиций блока “НУ-НС”. Очень критически эксперты оценили позицию Партии регионов и КПУ, а относительно БЮТ и Блока Литвина, то мнения разделились – они получили минимальные позитивные оценки, которые свидетельствуют о невыразительности позиции этих политических сил, что также не в интересах государства.

А.СУШКО отметил, что эксперты также оценили соответствие позиций политических лидеров национальным интересам Украины. Так, по его словам, большинство опрошенных поддерживают Президента Виктора ЮЩЕНКО (считают его позицию полностью соответствующей (31,1%) или больше соответствующей, чем несоответствующей (49,2%) национальным интересам), Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО занимает вторую ступеньку (6,5% и 36,1% соответственно) и меньше всего поддержки имеет лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ (только 1,6% считают его позицию больше соответствующей, чем несоответствующей).

“Таким образом, - просуммировал А.СУШКО, - эксперты видят большую угрозу не столько в самом конфликте в Грузии, сколько в том, что украинский политический класс оказался расколотым, не готовым говорить одним голосом и политически беспомощным перед лицом внешней угрозы”.

Справка УНИАН. Исследование “Вызовы национальной безопасности Украины после войны на Кавказе: особенности внутриполитического реагирования” проведены Центром мира, конверсии и внешней политики согласно традиционной методике среди четырех групп лиц, причастных к анализу, планированию и экспертизе внешней и безопасностной политики Украины. В целом опрошен 61 эксперт, среди которых работники органов государственной власти, военная элита, специалисты неправительственных организаций и журналисты.