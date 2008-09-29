ХДС и ХДПУ заявили об объединении в одну партию

Киев. 29 сентября. УНИАН. Христианско-демократический Союз, который возглавляет народный депутат Владимир СТРЕТОВИЧ и Христианско-демократическая Партия Украины под руководством Кирилла ПОЛИЩУКА приняли решение о создании единой партии.

Об этом сегодня лидеры этих политических сил заявили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.СТРЕТОВИЧА, этим объединением "мы хотим влить новый импульс в развитие христианско-демократической идеологии... Не исключаем, что к этому присоединятся другие христианские объединения".

При этом В.СТРЕТОВИЧ заметил, что окончательное решение о слиянии двух политсил, которое пока имеет рабочее название "Христианско-демократическая партия", должно быть принято 22 ноября во время съезда партий, в результате чего состав новой партии вырастет ориентировочно на 10 тысяч человек и достигнет 40 тысяч.

В свою очередь К.ПОЛИЩУК, отвечая на вопросы журналистов отметил, что "формально" инициатором объединения была ХДП, но - "на встречных курсах". "Это было непростое решение для нас", - сказал он, добавив при этом, что переговоры об объединении начались не сегодня, а еще в 2005 году.

На вопрос, каким образом будет происходить слияние двух партий, он сказал: "Объединение будет идти путем самороспуска ХДПУ".

В то же время, касаясь темы руководства в новой партийной единице, В.СТРЕТОВИЧ отметил, что "фактически должность руководителя партии мало что значит, поскольку решения будут приниматься коллегиально", но окончательно, кто возглавит партию, будет решать съезд.

В то же время лидер ХДС, давая ответ на вопрос, который касался президентских выборов, сказал, что "обычно, партия примет непосредственное участие в избирательном процессе Президента, но форма участия - дискуссионная".

По его убеждению сегодня главной задачей нового объединения является "создать не "партию-звезду", а - "партию звезд". "Наша задача - развернуть внимание избирателей на идеологию, христианскую платформу, какое государство мы хотим построить...” “Придет время, что граждане устанут от гречихи, 100 гривен и спросят: "А что со страной?"... Поэтому я убежден - наше время придет", - сказал В.СТРЕТОВИЧ.