Богомолец призывает Тимошенко остановить строительство на территории Октябрьской больницы

Киев. 30 сентября. УНИАН. Депутат Киевского городского совета V созыва, врач Ольга БОГОМОЛЕЦ призывает лидера БЮТ, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО остановить жилищное строительство на территории Октябрьской больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она напомнила, что во время кампании внеочередных выборов мэра Киева и кандидат от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, и мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещали, что строительство на территории больницы будет остановлено. Однако, по словам О.БОГОМОЛЕЦ, как только выборы закончились, все политики резко изменили свою точку зрения и отказались от своих обещаний прекратить застройку. В качестве примера она сказала, что на последней встрече с инициативной группой киевлян, выступающих против незаконной застройки, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что жилой дом, который планируют построить, очень необходим киевлянам, поскольку позволит решить их жилищные проблемы. Так же и лидеры БЮТ не только не выполнили свое обещание восстановить вырубленный сад на территории больницы, но и до сих пор не остановили само строительство. “Киевляне имеют дело с организованным заговором против них”, - сказала О.БОГОМОЛЕЦ.

Киевляне-активисты против застройки обвиняют в незаконных действиях депутата Верховной Рады от БЮТ Ивана КУРОВСКОГО, поскольку именно он является директором компании “Жилстрой”, которая пытается построить дом на территории Октябрьской больницы. В связи с этим О.БОГОМОЛЕЦ обращается к лидеру БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО с вопросом: “Нужен ли Вам такой депутат?”. По ее словам, “БЮТ обещал бороться за справедливость, тогда почему он этого не делает, кому можно верить?” При этом О.БОГОМОЛЕЦ напомнила, что Президент Виктор ЮЩЕНКО издал 4 поручения об остановке строительства, однако ни одно из них не было выполнено.

“Я обращаюсь лично к Юлии Владимировне: остановите этот процесс. Вспомните Ваши обещания, потому что новые выборы обязательно будут”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, несмотря на заявления мэра Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о незаконности строительства и о том, что он его не допустит, теперь ведутся подготовительные работы к возведению жилого комплекса на территории Октябрьской больницы впритык к одному из ее корпусов. В июне после сильных дождей произошел оползень в районе начатого строительства, в результате которого ливневые потоки размыли стену 4-го отделения больницы.

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО обещала восстановить сад на территории больницы, где ведется строительство, для которого было срезано много деревьев. Также первый вице-премьер-министр А.ТУРЧИНОВ в разгар избирательной кампании мера города сообщал, что 28 марта ООО "Финансово-строительная компания "Жилстрой" в одностороннем порядке приняло решение остановить строительство жилого дома по улице Шелковичной, 39/1-а в Киеве.

В свою очередь в это же время Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ остановил строительство жилого дома на территории этой больницы в связи с выявленными нарушениями, подписав соответствующее распоряжение от 31 марта.

В апреле Шевченковский райсуд Киева признал законным выделение «Жилстрою» земли площадью 0,06 га на территории больницы решением Киевсовета от 10 июля 2003 г.