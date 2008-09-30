Фонд социальных инвестиций в 2002-2008 годах реализовал в Украине около 700 социальных проектов

Киев, 30 сентября. УНИАН. Украинский Фонд социальных инвестиций в 2002-2008 годах при поддержке Всемирного банка реализовал в Украине 676 проектов по восстановлению объектов социально-коммунальной инфраструктуры в разных регионах страны.

Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины, председатель наблюдательного совета Украинского фонда социальных инвестиций в 2005 году Николай ТОМЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это самый успешный в Украине проект. К сожалению, Министерство труда и социальной политики и правительство Украины не были активными, чтобы убедить в эффективности такого проекта. Нам нужно было бы идти дальше в переговорном процессе со Всемирным банком и продолжать этот проект со Всемирным банком как эффективный проект», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по его словам, сейчас средства для продолжения реализации проектов через Украинский фонд социальных инвестиций будет предоставлять правительство Германии на безвозмездной основе. «Я знаю, что сейчас уже и другие страны рассматривают возможность своего социального сотрудничества через Украинский фонд социальных инвестиций», – добавил он.

По мнению вице-спикера парламента, социальные субсидии из бюджета сейчас используются неэффективно. «Необходимо использовать опыт работы фонда для оптимизации и эффективности использования бюджетных средств», - убежден Н.ТОМЕНКО.

Он считает, что эффективной была формула финансирования проектов, когда за счет Фонда оплачивалось до 90% стоимости каждого объекта, а взнос территориальной общины составлял не меньше 10%. «При этом сама община должна была определить перечень тех социальных проблем, которые нужно немедленно решить, и согласовать его с Фондом. Благодаря этому успешно реализовывались и социальные услуги для групп населения, наиболее подверженных риску - строились кризисные центры, дома группового проживания, мини-общежития и тому подобное», – пояснил он.

Н.ТОМЕНКО считает, что наиболее полезными для Украины стали инфраструктурные проекты по повышению качества социальных и коммунальных услуг в селах и малых городах с населением до 50 тыс. человек. «Такие проекты выполнялись в наиболее социально проблемных районах каждой области Украины и в Крыму. Фондом было реализовано 676 таких проектов, стоимость которых больше 55 млн. дол. Среди отреставрированных или новопостроенных объектов – школы, детские сады, ФАПы, сельские медицинские амбулатории, сельские дороги и тому подобное», - сообщил вице-спикер.

В свою очередь исполнительный директор Фонда Виктор МИРОШНИЧЕНКО подчеркнул, что успешная реализация проектов свидетельствует о том, что территориальные общины способны самостоятельно решать свои проблемы.

По его словам, местные общины, определив приоритетные объекты, смогли самостоятельно привлечь для их строительства или восстановления 9 млн. долларов. «Оценка влияния нашей деятельности продемонстрировала, что общины, с которыми мы сотрудничали, приобрели практический опыт решения местных проблем, а главное – почувствовали эффективность собственных усилий», - добавил он.

Справка УНИАН. Фонд социальных инвестиций является совместным проектом Правительства Украины и Всемирного банка. Общая сумма инвестиций в 2002-2008 году составила 70 млн. дол. Проект завершен в июле 2008 года.