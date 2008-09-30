Киев. 30 сентября, УНИАН. В Киеве презентовано общественно-политическое объединение “Украинский блок”.

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН на этот счет народный депутат І, ІІ и ІV созывов, лидер «Украинского блока» Степан ХМАРА, целью создания этого объединения является формирование в Украине влиятельной патриотической силы, которая объединила бы всех небезразличных к судьбе страны и нации, восстановила в обществе авторитет государственных сил и стала ведущей силой в получении реального суверенитета Украинского государства и настоящего народовластия, гарантированного действующей Конституцией.

С.ХМАРА отметил, что блок будет работать по принципу “трех П”: профессионализм, патриотизм и порядочность.

Заместитель председателя Украинской ассоциации ветеранов и сотрудников специальных подразделений борьбы с коррупцией и организованной преступностью Николай ПИДДУБНЫЙ отметил, что одно из заданий блока - добиться, чтобы в правоохранительных органах работали настоящие профессионалы. “Необходимо уволить из милиции всех коррупционеров, разных шулеров и взяточников”, - сказал он.

В свою очередь член Президиума НАНУ академик Ярослав ЯЦКИВ отметил, что в Украине сегодня недостает “критической массы” независимых и честных людей. По его словам, главное задание блока состоит в том, чтобы воспитывать таких людей, которые могут стать основой гражданского общества. “Только гражданское общество способно противостоять тем негативным тенденциям, которые существуют сейчас в нашем государстве”, - сказал он.

Народный депутат Украины І созыва, председатель политической партии «Украина Соборная” Татьяна ЯХЕЕВА отметила, что сверхзаданием “Украинского блока” является создание новой гражданско-политической силы, которая способна вывести Украину, ее экономику на передовые позиции в мире. “Мы формируем нашу силу как группировку здоровых, патриотических, государственных сил нашего общества, которые объединяются на основах ценностей, а не материальных интересов”, - добавила она.

Правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир ВАСИЛЕНКО в свою очередь отметил, что внешняя политика Украины не может действовать эффективно, поскольку является заложницей внутренней ситуации. По его убеждению, на сегодня очень важно принять меры для кардинального изменения ситуации внутри страны.

В.ВАСИЛЕНКО убежден, что одним из первоочередных заданий является изменение избирательного законодательства. “Тот избирательный закон, который существует на сегодня, его применение превратило парламент в стаю, обслуживающую интересы кланов, а не народа”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли принимать “Украинский блок” участие в досрочных парламентских выборах, если они состоятся, С.ХМАРА сказал: ”Бесспорно, мы не можем стоять в стороне политических процессов, в частности такого, как формирование власти. Поэтому, безусловно, будем принимать участие. В каком формате – это будет видно по обстоятельствам”.