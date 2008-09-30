ГАИ ожидает в следующем году поступление в бюджет около 2 млрд. грн. от уплаты штрафов – Коломиец

Киев. 30 сентября. УНИАН. Начальник Департамента Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины Сергей КОЛОМИЕЦ прогнозирует, что применение в полной мере нового штрафного законодательства за нарушение безопасности дорожного движения уже в следующем году может принести в бюджет около 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя, в частности, перспективы вступления в действие принятого 24 сентября Верховной Радой Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения”.

“Применение в полной мере нового штрафного законодательства за нарушение безопасности дорожного движения уже в следующем году может принести в бюджет около 2 млрд. гривен”, - отметил С.КОЛОМИЕЦ.

Он также сообщил, что в соответствии с этим же законом, изменениями в Бюджетный кодекс Украины устанавливается, что средства от уплаты штрафов засчитываются в равных частях в государственный и местные бюджеты.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября 2008 года Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения”.

Законом, в частности, предусмотрено существенное увеличение штрафных санкций за нарушение безопасности дорожного движения. Так, минимальный штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами и нарушение правил дорожного движения пешеходами будет составлять от 51 до 85 грн. В то же время максимальный штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание, будет составлять от 2550 до 3400 грн.