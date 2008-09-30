Увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения позволит на 15% ежегодно уменьшать количество жертв ДТП – ГАИ

Киев. 30 сентября. УНИАН. Существенное увеличение размеров штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения позволит на 15% ежегодно сокращать количество жертв ДТП.

Такой прогноз сделал начальник Департамента Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины Сергей КОЛОМИЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он, в частности, прокомментировал перспективы и последствия применения на практике принятого 24 сентября 2008 года Верховной Радой Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения”.

В то же время С.КОЛОМИЕЦ отметил, что никакие штрафные, организационные или технические меры не улучшат ситуацию на украинских дорогах, если это «не пройдет через сознание человека”. Именно поэтому, отметил начальник Департамента ГАИ, эффективность применения нового закона связана с определенной инертностью.

“Человек должен сначала почувствовать, что означает уплата значительной суммы штрафа. И после этого, обычно, такой водитель будет вести себя в соответствии с установленными правилами. Но, как свидетельствует наш опыт, можно ожидать снижения количества жертв на дорогах на уровне 10-15% в год”, - сказал С.КОЛОМИЕЦ.