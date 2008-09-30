Средняя зарплата работника ГАИ со следующего года возрастет до 4 тыс. грн. – Коломиец

Киев. 30 сентября. УНИАН. С 1 января 2009 года средняя заработная плата работника Госавтоинспекции МВД Украины возрастет до 4 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Департамента Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины Сергей КОЛОМИЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“На сегодняшний день средняя заработная плата работников ГАИ составляет около 3 тыс. грн. Это, начиная от 1500 грн. у сержанта первого года службы и до 4500 грн. - у офицеров с выслугой свыше 20 лет. Но в целом по министерству в проекте государственного бюджета на 2009 год заложено увеличение зарплаты работникам МВД на 34% - это было анонсировано Кабмином. Соответственно, такое же повышение будет касаться и работников ГАИ. Таким образом, средняя зарплата в Госавтоинспекции будет составлять 3500-3900 грн.”, сообщил С.КОЛОМИЕЦ.

Говоря о перспективах улучшения качества работы своих подчиненных, начальник Департамента ГАИ отметил, что соответствующие мероприятия проводятся. В частности, значительное внимание уделяется как усовершенствованию технического оснащения сотрудников, так и усилению контроля за их действиями непосредственно во время исполнения служебных обязанностей.

В связи с этим С.КОЛОМИЕЦ попросил граждан в случаях выявления недобросовестных действий сотрудников ГАИ, наличия жалоб или предложений звонить по многоканальному телефону доверия Департамента Госавтоинспекции МВД Украины в г. Киеве: 8 (044) 272-46-50.