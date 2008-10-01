Офицеры ВО “Отчизна” предостерегают украинских политиков от силового разрешения политического кризиса

Киев. 1 октября. УНИАН. Офицеры Всеукраинского объединения “Отчизна” предостерегают украинских политиков от возможного силового сценария для разрешения политического кризиса в Украине.

Об этом говорится в их обращении к парламенту, которое сегодня на пресс-конференции в УНИАН озвучил один из членов “Отчизны”, генерал-лейтенант запаса Олег ХОДИН.

Как отмечается в заявлении, “на основе имеющейся информации мы утверждаем..., что за год до президентских выборов действующим Президентом введен в действие план сохранения власти ценой крайней дестабилизации страны, ценой эскалации общественных отношений... Ключевую роль в этом сценарии должно сыграть кровопролитие в Крыму”.

Для реализации этого плана, как утверждают авторы заявления, “Секретариат Президента разработал соответствующую операцию, которая предусматривает общественные акции сопротивления с требованиями возврата маяков и других гидрографических объектов, которые содержатся Черноморским флотом России”.

В определенный момент, говорится далее в заявлении, из ранее подготовленных мест провокаторами из числа уголовных элементов по демонстрантам проводится серия выстрелов на поражение из стрелкового оружия, которое находится на вооружении ЧФ России. “Вследствие кровавой провокации Президент объявляет военное положение, а, следовательно, объявляются вне закона и подлежат аресту все так называемые “государственные изменники”, которые являются его конкурентами на президентских выборах. После этой “зачистки” Президент практически идет на выборы единолично”, - утверждают представители “Отчизны”.

Исходя из изложенного, они обращаются к народным депутатам не дать возможности для разжигания конфликта.

В свою очередь, комментируя сегодняшнюю политическую ситуацию в Украине, председатель ВО “Отчизна” Вилен МАРТИРОСЯН сказал, что она напоминает ему путч, который состоялся в августе 1991 году в СССР. “Ситуация сегодня в украинской политике напоминает тот путч, который может произойти в Украине, если мы не будем пытаться сохранить независимость”, - подчеркнул он.