Чобит презентовал новое художественное исследование о БЮТ “Макуха или штрихи к политическому портрету Блока Юлии Тимошенко”

Киев. 1 октября. УНИАН. Автор скандальной книги о Викторе МЕДВЕДЧУКЕ “Нарцисс” Дмитрий ЧОБИТ презентовал свое новое художественное исследование о БЮТ “Макуха или штрихи к политическому портрету Блока Юлии Тимошенко”.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН на тему “Политический портрет Блока Юлии Тимошенко или макуха для народа” Д.ЧОБИТ рассказал, что сначала хотел напечатать статью о блокировании БЮТ 13 мая этого года трибуны Верховной Рады, поскольку его возмутило, что настоящая цель блокирования заключалась в том, чтобы не допустить к выступлению в парламенте Президента Украины, а не в первоочередном рассмотрении антикризисных законопроектов, как об этом заявлял БЮТ.

“У меня собралось много информации о БЮТ, персонально о ее лидере, и постепенно из одной статьи у меня пошло вдохновение на целую книгу”, - добавил он.

Д.ЧОБИТ сообщил, что работал над книгой с 13 мая по 28 августа.

Он напомнил, что макуха - это продукт, который остается после выжимания масла, оно очень хорошо пахнет, но мало полезен.

“Я считаю, что БЮТ - это обычная политическая макуха, под яркой оберткой которой прячется нехорошая ее суть. Отсюда и название книги”, - сказал он.

Автор сообщил, что в книге рассказывается о БЮТ и ее лидере Юлию ТИМОШЕНКО, в частности, о ее родословной, бизнесе. Кроме того, в книге приведен перечень всех ее уголовных дел, материалы о перечислении средств.

Также, по словам Д.ЧОБОТА, в книге изложены малоизвестные факты из жизни Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, рассказывается о деде Ю.ТИМОШЕНКО Абраме Кельмановиче КАПИТЕЛЬМАНЕ. При этом Д.ЧОБИТ отметил, что к исследованию родословной Ю.ТИМОШЕНКО его побудила сама лидер БЮТ, сказав журналистам, что у нее по линии отца все латыши до десятого колена, а по линии матери - все украинцы.

Отвечая на вопрос журналистов, Д.ЧОБИТ отметил, что готов к судебному иску в связи с публикацией книги. “Я писал книгу очень аккуратно, давал достоверную информацию, но в меньших объемах, нежели владел. По любому факту в суде я предоставлю много других документов, которые вызывали у меня сомнение, но в суде я их все обнародую”, - заверил он.

Д.ЧОБИТ отметил, что в книге имеются все ссылки, документальные доказательства приведены в фотокопиях, а все цитаты подкреплены ссылкам на источники. “То есть, эта книга не является чисто публицистической, а написана на научном уровне”, - добавил он.

Автор также отрицал, что издание книги может быть связано с возможными досрочными выборами. По словам Д.ЧОБОТА, он начал работать над книгой, когда о выборах не шла речь.

Экс-народный депутат от БЮТ Степан ХМАРА считает, что “это очень нужная на сегодня книга”, поскольку речь идет об одном из первых лиц в государственной власти Украины, которая хочет занять высший пост в государстве. “Я ужасаюсь, когда понимаю, какая угроза подстерегает Украину, если политическое объединение БЮТ захватит власть в Украине”, - сказал он. По оценкам С.ХМАРЫ, БЮТ - это “откровенная страшная мафия, которая действует абсолютно по законам мафии во всех направлениях: без морали, без других интересов, кроме своих”.

Политолог Дмитрий ВЫДРИН, в свою очередь, пожелал, чтобы подобные книги были изданы о Викторе ЮЩЕНКО, Викторе ЯНУКОВИЧЕ, Александре МОРОЗЕ. "Когда у нас будет полная библиотека, политика будет чище”, - сказал он.

Книга “Макуха или штрихи к политическому портрету Блока Юлии Тимошенко” издана издательством “Просвита” тиражом 10 тысяч экземпляров. Книга имеет 350 страниц, ее стоимость - 10 грн.