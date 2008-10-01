Предприниматели и общественность Днепропетровска просят у Тимошенко защиты от коррупционных действий депутатов от БЮТ

Киев. 1 октября. УНИАН. Днепропетровские предприятия КП ТПЦ «Кировский», ОАО «Днепропетровский ремонтный завод электротранспорта» (ДРЗЭТ), ЗАО «ЛИТАН» и религиозная община «Дверь в Небо» подписали совместное обращение к лидеру БЮТ, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, в котором просят защитить их от коррупционных действий депутатов от БЮТ – Гарегина АРУТЮНОВА и Михаила СОКОЛОВА.

Такое совместное заявление руководители этих предприятий подписали сегодня в Киеве на пресс-конференции в УНИАН.

По словам председателя правления КП ТПЦ «Кировский» Сергея ХИМЕНКО, предприятие расположено в центре Днепропетровска и представляет собой в высшей степени привлекательный объект недвижимости. При этом он отметил, что именно поэтому ТПЦ «Кировский» стал объектом интересов народных депутатов Г.АРУТЮНОВА и М.СОКОЛОВА.

По его словам, 17 июля организованная группа в составе 30 человек спортивного телосложения под руководством некоего Петра ШИСТОПАЛА совершила вооруженное нападение на ТПЦ «Кировский». Целью проведения данной рейдерской атаки, как отметил С.ХИМЕНКО, было завладение преступным путем имуществом ТПЦ «Кировский». В результате фальсификации протокола заседания совладельцев ТПЦ «Кировский» П.ШИСТОПАЛ был якобы назначен директором предприятия. Кроме того, был изменен юридический адрес компании на г. Сумы.

С.ХИМЕНКО также отметил, что с целью обязать государственного регистратора совершить действия по внесению в государственный реестр сведений об изменении устава, юридического адреса и руководителя ТПЦ «Кировский» П.ШИСТОПАЛ совместно с Еленой МАГОМЕДОВОЙ, которая владеет долей ТПЦ «Кировский» в размере 1%, использовали решения необладающего соответствующими полномочиями третейского суда при Ассоциации «Союз правовой поддержки бизнеса», которые были легализированы определением Хозяйственного суда Сумской области.

В свою очередь, как сообщил заместитель председателя правления ОАО «ДРЗЭТ» Дмитрий НАУМЕНКО, аналогичная схема с последующей легализацией решений через хозяйственные суды была задействована и в отношении ЗАО «ЛИТАН», ОАО «ДРЗЭТ», а также магазина «Карлсбад». По его словам, указанные предприятия находятся в центре Днепропетровска и являются очень привлекательными. В частности, площадь ОАО «ДРЗЭТ» составляет 2 га и 10 тыс. кв. м производственных площадей (предприятие занималось ремонтом троллейбусов, трамваев и коммунальной техники); магазин «Карлсбад» – 420 кв. м; ЗАО «ЛИТАН» представляет интерес как собственник контрольного пакета акций ОАО «ДРЗЭТ».

Также пострадала от таких действий протестанская церковь «Дверь в Небо», которая безуспешно пытается завершить строительство храма на земельном участке, выделенном городскими властями еще в 2001 году. По словам юриста религиозной общины «Дверь в Небо» Татьяны ЯРМОХИНОЙ, народные депутаты Гарегин АРУТЮНОВ и Михаил СОКОЛОВ без каких-либо правовых оснований пытались отобрать участок земли, блокируя принятие решения городскими властями о продлении аренды данного участка. Церковная община уже пять лет лишена возможности достроить храм.

«Пострадавших от АРУТЮНОВА и СОКОЛОВА общин и организаций в Днепропетровске десятки, а людей – тысячи. Вряд ли эти люди, их друзья и знакомые, а также все, кто за последние годы стал жертвой других рейдерских атак АРУТЮНОВА и СОКОЛОВА, проголосуют за БЮТ на каких-либо выборах, если действия этих народных депутатов останутся без должной оценки блока», – отмечено в обращении к Ю.ТИМОШЕНКО.

Также участники пресс-конференции сообщили, что ранее они обратились с письмами к Президенту, главе Секретариата Президента, секретарю СНБО, министру внутренних дел, генеральному прокурору, председателю СБУ с просьбой дать правовую оценку коррупционных действий депутатов от БЮТ.