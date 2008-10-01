Завтра в Киевсовет будет внесен документ, не гарантирующий получение жилья жертвами аферы «Элита-Центра» - правозащитники

Киев. 1 октября. УНИАН. На рассмотрение сессии Киевсовета 2 октября будет вынесен проект договора о переуступке права требования и возобновления права потерпевшего от преступной деятельности группы компаний «Элита-Центр», разработанный КГГА. Документ не гарантирует получение жилья потерпевшими.

Об этом сообщил глава правления Общественной организации «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, этот договор идет вразрез с документом, разработанным правительственной комиссией относительно решения проблемы обеспечения жильем инвесторов, которые понесли убытки в результате деятельности «Элита-Центр», совместно с потерпевшими и КГГА.

Он добавил, что общая сумма нанесенных потерпевшим убытков составляет около 100 млн. долларовценах на 2004-2005 годы).

Как сообщил глава консультативного бюро по защите прав человека Союза адвокатов Украины Константин БУЗАДЖИ, несмотря на то, что правительственная комиссия разработала и приняла 20 мая проект Договора об обеспечении жильем и Порядка возмещения инвестиций, внесенных пострадавшими гражданами для строительства жилья группой строительных компаний «Элита-Центр», которые более-менее учитывают права пострадавших, КГГА разработала свой проект.

По его данным, на завтрашнюю сессию планируется вынести оба проекта.

К.БУЗАЖДИ считает, что договор, разработанный КГГА, не отвечает интересам пострадавших, а преследует интересы исключительно КГГА. При этом ни с пострадавшими, ни с правительственной комиссией этот проект не был согласован.

К.БУЗАЖДИ подчеркнул, что КГГА вынесением проекта договора на рассмотрение Киевсовета игнорирует указ Президента, подменяя один документ другим.

Он пояснил, что все пробелы в проекте договора КГГА дополняет порядок возмещения стоимости жилья: если часть положений договора будет противоречить порядку, то они будут признаны недействительными.

Юрист уверен, что в случае принятия этого документа пострадавшие могут забыть о получении жилья, поскольку процесс может затянуться на 3-5 лет, до завершения всех уголовных дел, рассматривающихся в судах. При этом КГГА будет иметь формальные основания распоряжаться всем имуществом группы компаний «Элита-Центр», включая земельные участки, предназначенные для строительства жилья для пострадавших.

Среди других недостатков документа К.БУЗАДЖИ назвал попытки КГГА уравнять в правах на получение жилья пострадавших инвесторов и очередников, разделения на малоимущих и обеспеченных. При этом это документ не предусматривает возможности изменения каких-либо пунктов в случае несогласия пострадавших.

Ю. ФЕДОРЕНКО призвал депутатов, которые завтра будут принимать решение, прислушаться к мнению пострадавших и принять документ, предложенный правительственной комиссией.

Как сообщал УНИАН, правительственная комиссия относительно решения проблемы обеспечения жильем инвесторов, которые понесли убытки вследствие деятельности группы строительных компаний «Элита-центр», рекомендует КГГА до 4 июня утвердить порядок возмещения стоимости инвестиций, внесенных пострадавшими гражданами, для строительства жилья «Элита-центр».

20 мая комиссия одобрила основные положения порядка и договора об обеспечении жильем инвесторов, предложенные КГГА и представителями потерпевшей стороны.

При этом комиссия рекомендовала Киевской горгосадминистрации в двухнедельный срок утвердить эти документы.

Согласно решению комиссии, КГГА на протяжении двух месяцев рекомендовано заключить индивидуальные договоры с каждым потерпевшим инвестором после поступления от них соответствующих заявок.

В результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о долевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось.