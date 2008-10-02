Коллектив Ривненской спичечной фабрики требует от Кабмина защитить отечественный рынок спичек от демпингового импорта

Киев. 2 октября. УНИАН. Коллектив Ривненской спичечной фабрики, единственный производитель спичек в Украине, требует от правительства и Министерства экономики Украины возобновить антидемпинговые пошлины на импорт спичек из России и Беларуси.

Об этом заявил директор фабрики Михаил КОСАРЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 27 сентября истек срок действия антидемпинговых пошлин относительно спичек российского и белорусского производства.

“С 27 числа у нас начались очень большие проблемы. Согласно закону о защите национального товаропроизводителя, фабрика подала заявление в Минэкономики о пересмотре антидемпинговых пошлин по отношению к импорту спичек из России и Беларуси. Минэкономики сделало тихий саботаж - с мая месяца оно не рассмотрело нашего заявления”, - сказал директор фабрики.

При этом 26 сентября "Минэкономики приняло в одностороннем порядке решение против нашего заявления, то есть отменила пошлины по ввозу спичек", отметил он.

М.КОСАРЕВ считает, что это была “спланированная акция против украинского производителя”.

В знак протеста 1 октября около 110 работников фабрики провели пикетирование возле Министерства экономики и офиса БЮТ.

“Мы все-таки добились встречи с министром экономики господином ДАНИЛИШИНЫМ, он нас принял, выслушал. Мы попытались аргументировать наши претензии, что департамент антидемпинговых расследований неправомерно и однобоко подошел к нашим вопросам”, - уточнил директор фабрики.

М.КОСАРЕВ также сообщил, что сегодня специалисты фабрики готовят дополнительные финансовые раскладки к заявлению, которые показывают, что без введения пошлины на российские и белорусские спички фабрика просто не будет существовать.

Он считает, что если Минэкономики отменит пошлину на импортные спички, то “не будет украинской спички на рынке”. По данным М.КОСАРЕВА, фабрика занимает 18% отечественного рынка спичек.

Директор фабрики пояснил, что в 2007 году экспорт спичек из России и Беларуси осуществлялся по ценам значительно ниже, чем на внутреннем рынке. По данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, средняя экспортная цена российской спички составляла 8,04 долл. за 1 тыс. коробок, цена на внутреннем рынке - 9,7 долл., стоимость белорусской спички - 7,5 долл. и 8,55 долл. соответственно.

В то же время, по данным М.КОСАРЕВА, безубыточная стоимость 1 тыс. коробок украинской спички составляет 70 грн.

Высокую себестоимость отечественных спичек он объясняет подорожанием основного сырья для их производства: фосфора - на 10%, картона - на 20%, парафина - на 20%, а также ростом стоимости энергоносителей.

По данным директора предприятия, производство, которое не работало два дня на время пикетирования, планируется запустить сегодня в 14.45.

М.КОСАРЕВ отметил, что за два предыдущих месяца убытки фабрики составили около 500 тыс. грн., а запаса спичек на складах хватит на 2 месяца.

Справка УНИАН. Ривненская спичечная фабрика (г. Березное, Ривненская область) является единственным в Украине производителем спичек.

ГП “Ривненская спичечная фабрика” и ООО “Украинская спичечная фабрика” находятся на одной территории и работают по договору о совместном производстве спичек. Всего на производстве занято около 300 человек. Фабрика экспортирует свою продукцию в страны Прибалтики, Польшу, Румынию.