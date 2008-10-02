Если Ющенко возглавит список “пропрезидентской” силы, это сможет мобилизовать его электорат – эксперт

Киев. 2 октября. УНИАН. Если Президент Виктор ЮЩЕНКО возглавит список “пропрезидентской” политической силы на возможных досрочных парламентских выборах, это сможет мобилизовать его электорат.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил директор Института стратегических исследований Юрий РУБАН, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

По его словам, “нет никаких фундаментальных препятствий, чтобы Президент не мог принять такое решение”. Ю.РУБАН убежден, что это не повредит В.ЮЩЕНКО в канун президентских выборов, ведь “в действительности поддержка Президента существует, и она достаточно успешна”.

Эксперт отметил, что такое решение Президента было бы неплохим для мобилизации его электората. “Есть шумный электорат его оппонентов и тихий, распорошенный электорат сторонников”, - отметил Ю.РУБАН, добавив, что именно этих людей и необходимо элементарно мобилизовать в поддержку позиций Президента.

Он также сказал, что при условии грамотного построения избирательной кампании не будет значительного разрыва в результатах фаворитов выборов.

Как сообщал УНИАН, недавно первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ заявил, что В.ЮЩЕНКО скорее всего возглавит список демократических сил на возможных досрочных парламентских выборах.