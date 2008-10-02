Киев. 2 октября. УНИАН. В Киеве представлена общественная инициатива “Во имя Украины” в поддержку объединения политических сил.

На пресс-конференции в УНИАН по этому поводу один из организаторов этой идеи, президент Украинской академии оригинальных идей Степан БОЛОТЕНЮК отметил, что такое объединение нужно ради стабильности и будущего Украины.

Он отметил, что полгода назад были созданы музыкальный клип украинской группы “Братія” на песню “Тримайтеся Разом”, основная идея которого заключалась в необходимости единения. Потом, по словам C.БОЛОТЕНЮКА, к нему начали обращаться небезразличные люди, которые отмечали актуальность этого клипа для настоящего. С.БОЛОТЕНЮК отметил, что именно так и возникла идея собраться с вышеупомянутой общественной инициативой.

“Сегодняшняя пресс-конференция - призыв к политикам работать на благо Украины и помнить, что есть что-то важнее, чем их амбиции. А свои амбиции, я называю их меркантильными, оставить на втором плане. Необходимо подумать о своих же детях, поскольку они через несколько лет или десятилетий могут жить в чужой стране”, - отметил он.

В свою очередь председатель Краевого совета Конгресса украинской интеллигенции Львовской области Степан ПАВЛЮК отметил, что сегодня общество не воспримет идею проведения досрочных выборов. “Мы во Львовской области чрезвычайно обеспокоены тем, что хорошие тенденции достаточно профессионального правительства, наверно, самого профессионального за все годы независимости…, и так на ровном месте разваливать все. Все понимают, что новые выборы ничего не дадут”, - сказал С.ПАВЛЮК, добавив, что в случае реализации “геростратовой идеи” досрочных выборов последствия могут быть чрезвычайно негативными как в экономике, социальной политике, так и в других сферах .

Также инициативу поддержали председатель Союза молодых аграриев Украины Василий ТИМКОВИЧ, председатель Луганской облорганизации ВО “Дія” Надежда ЧЕРНУХА, основатель и гендиректор компании International Standard Franchise Елена ПАВЛОВА.