Союз защиты прав субъектов предпринимательства объявляет месячник борьбы со злоупотреблениями в сфере госзакупок

Киев. 2 октября. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Союз защиты прав субъектов предпринимательства» объявляет октябрь этого года месяцем борьбы со злоупотреблениями в сфере государственных закупок.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил глава Правления организации Владимир ДОБРОСКОК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, около месяца назад правительство заявляло о своем намерении навести порядок в сфере государственных закупок, однако ситуация здесь по-прежнему остается сложной. «Того уровня коррупции, который существует сегодня в этой области, не было никогда, он не позволяет осуществить нашему государству экономический прорыв. Сегодня, на наш взгляд, одна из самых острых проблем – отсутствие у малого и среднего бизнеса возможности принимать участие и выигрывать в тендерах на государственные закупки товаров и услуг. Мы намерены обеспечить нормальный рынок сбыта для предприятий малого и среднего бизнеса», - сказал глава «Союза защиты прав субъектов предпринимательства». При этом он добавил: «Мы создадим в областях информационные центры, в которые предприниматели смогут сообщать о злоупотреблениях в сфере госзакупок, информацию обо всех подобных случаях мы будем передавать в правоохранительные органы».

Он также сообщил, что организация намерена предложить свои решения в сфере нормализации ситуации с кредитованием малого и среднего бизнеса.

«Мировой кризис кредитования сделал невозможным получение предприятиями малого и среднего бизнеса Украины кредитов под низкие процентные ставки. Мы совместно с профильными ассоциациями, работающими на фондовом и финансовом рынках, предлагаем конкретные решения, существующие сегодня в странах Европы и в России, которые помогут решить данную проблему», - сказал В.ДОБРОСКОК.

Кроме того, по его словам, «Союз защиты прав субъектов предпринимательства» намерен бороться со злоупотреблениями государственных органов и силовых структур в отношении малого и среднего бизнеса. “Мы все знаем, что в последнее время эти злоупотребления не только не уменьшились, но продолжают увеличиваться”, - отметил В.ДОБРОСКОК.

По его мнению, малый и средний бизнес в Украине является наименее защищенным от рейдерства. “От рейдерства страдают не только сами бизнесмены, но и люди, занятые в их бизнесе, их семьи. Несмотря на создание специальных антирейдерских комитетов, рейдерство в Украине, как было, так и остается, механизмы, предложенные Верховной Радой и Кабмином, оказались явно недостаточными. Наша организация направит свои усилия на решение данной проблемы”, - сказал глава организации.