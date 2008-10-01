Благотворительный фонд «Ренова» окажет помощь пострадавшим при взрыве газа в Дрогобыче

Благотворительный фонд «Ренова» выразил глубочайшие соболезнования всем жертвам трагедии в Дрогобыче. 1 октября 2008 года Совет фонда, в состав которого входят акционеры ГК «Ренова», принял решение об оказании материальной помощи семьям, пострадавшим в результате взрыва в доме по адресу улица Самборская, 102.

Родственникам погибшей будет выделено по 1 млн. рублей (около 200 тысяч гривен). Получившим ранения будет оказана помощь в лечении и реабилитации.

Корпоративный благотворительный фонд «Ренова» создан в 2007 году и призван проводить политику корпоративной благотворительности и социальных инвестиций ГК «Ренова» по актуальным направлениям национальной повестки развития в сферах науки и образования, культуры и искусства, развития институтов гражданского общества и местного самоуправления, экологии и устойчивого развития.

По вопросам обращаться:

Андрей Шторх, директор по стратегическим коммуникациям Группы компаний «Ренова»

Телефон: +7 (495) 933 35 25