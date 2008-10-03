ВОЛЯ начала акцию «Безліміт включено»

Киев. 3 октября. В рамках акции «Безліміт включено», которая проводится с 01.10.2008 г. по 30.11.2008 г., абоненты компании ВОЛЯ, подключившиеся к услуге высокоскоростного доступа в Интернет «Воля Бродбенд» получат ежемесячно одну бесплатную активацию дополнительной услуги «Ночной безліміт» до конца 2008 года.

Условия акции распространяются на новых абонентов, которые подключаются к услуге «Воля Бродбенд».

Напомним, что для всех пользователей услуги «Воля Бродбенд», действуют два дополнительных сервиса:

o «Нічний безліміт», который можно заказывать в любой день недели (с 06:00 до 23:30), и в период с 01:00 до 08:00 следующих суток трафик не тарифицируется. Этот сервис стоит 10 гривен за одну активацию.

o «Безліміт Weekend», который действует с 08:00 до 18:00 в субботу или в воскресенье, при этом в период действия услуги, т.е. в течение 10 часов, трафик не тарифицируется. Данный сервис активируется на следующие сутки после его заказа. Заказать дополнительный сервис можно самостоятельно с 06:00 до 23:30 в пятницу и/или в субботу на Персональном сайте абонента. Стоимость сервиса – 20 гривен за активацию.

Кроме того, с учетом того, что существенная часть абонентов компании «Воля» уже пользуются одновременно двумя услугами - «Воля Преміум ТВ» и «Воля Бродбенд», компанией с 1 сентября предложены еще более привлекательные тарифы для тех пользователей, которые выбирают сразу две услуги. В частности, были введены: тариф «профі» (60000 мегабайт - 150 грн/мес); тариф «качОК» (20000 мегабайт - 100 грн/мес); тариф «$ерфер» (6000 мегабайт - 75 грн/мес); тариф «ст@рт» (2000 мегабайт - 50 грн/мес).

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг, и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92