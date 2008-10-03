Адвокат Джаниева, которого должны выдать правоохранительным органам Азербайджана, обратится за помощью в Совет Европы

Киев. 3 октября. УНИАН. Адвокат "криминального авторитета" Ровшана ДЖАНИЕВА Александр САПОНОВ намерен обратиться в Совет Европы с просьбой о помощи для своего подзащитного, задержанного в Украине в связи с розыском азербайджанскими правоохранителями и ждущего выдачи им в Черниговском СИЗО.

Об этом А.САПОНОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Принято решение совместно с международной правозащитной организацией (Международная Лига по защите прав человека, президентом которой является Эдуард БАГИРОВ - УНИАН) обратиться в Совет Европы, чтобы не допустить передачи Ровшана ДЖАНИЕВА Азербайджану, где ему грозит физическая расправа. Для этого мы используем все правовые методы", - сказал А.САПОНОВ.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции Э.БАГИРОВ сообщил, что Р.ДЖАНИЕВ был осужден в 1996 году в Азербайджане за убийство человека, который лишил жизни его отца, и отбыл два года тюремного заключения. В 2002 году он получил гражданство Российской Федерации и выехал на постоянное место жительства в Россию. В том же году, отметил Э.БАГИРОВ, органы прокуратуры Азербайджана инициировали пересмотр уголовного дела Р.ДЖАНИЕВА, в результате чего один из местных судов избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей и объявил в розыск.

По словам Э.БАГИРОВА, об этом не был уведомлен ни фигурант дела, ни его адвокаты, а поэтому судебное решение обжаловано не было.

В то же время правозащитник обратил внимание на тот факт, что правоохранительные органы Азербайджана не препятствовали Р.ДЖАНИЕВУ выехать в Россию. Более того, добавил он, Р.ДЖАНИЕВ не был задержан в феврале этого года при пересечении российско-украинской границы. И только при попытке вернуться обратно в Россию его задержали украинские правоохранительные органы.

Э.БАГИРОВ поддержал мнение адвоката об опасности для жизни Р.ДЖАНИЕВА в случае его передачи азербайджанской стороне, поскольку в его адрес неоднократно звучали угрозы о расправе в случае возвращения на родину.

По мнению правозащитника, учитывая данные обстоятельства, украинской стороне не стоит спешить с выдачей Р.ДЖАНИЕВА, пока в его отношении не будет принято соответствующее решение по жалобе адвокатов. Кроме того, он считает, что украинская сторона может передать Р.ДЖАНИЕВА, как гражданина РФ, России для того, чтобы эта страна принимала решение по отношению к нему. При этом Э.БАГИРОВ добавил, что соответствующее письмо направлено в российское посольство в Украине.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2008 года в Киеве сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно со столичным УБОП во время спецоперации задержали гражданина Российской Федерации Р.ДЖАНИЕВА, 1975 г.р., так называемого "вора в законе", известного в криминальном мире по прозвищу "Ровшан Ленкорандский". Он был объявлен в международный розыск МВД Республики Азербайджан за совершение особо тяжких преступлений. В порядке меры пресечения в Азербайджане ему избран арест.

До процедуры задержания в ГУБОП МВД Украины поступила информация о том, что Р.ДЖАНИЕВ прибыл в Киев 30 января из Москвы.

10 июня Государственный комитет Украины по делам национальностей и религии предоставил Р.ДЖАНИЕВУ политическое убежище и соответствующий статус.

В июле прокуратура Киева по обращению народного депутата Украины Геннадия МОСКАЛЯ возбудила уголовное дело относительно законности предоставления статуса беженца гражданину России Р.ДЖАНИЕВУ.