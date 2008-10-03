Киев. 3 октября. УНИАН. Лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК подчеркивает острую необходимость досрочных выборов и изменения власти.

Об этом лидер «Свободы» сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его мнению, реанимировать этот парламент уже невозможно.

О.ТЯГНИБОК заявил, что Украина находится сейчас в системном кризисе, что уже начинает угрожать существованию Украинского государства. По его мнению, выходом из этого кризиса может быть только коренное очищение власти, и самый легкий способ такого очищения - это проведение досрочных выборов.

Лидер «Свободы» заявил, что его партия имеет в своем составе достаточно разноплановых специалистов, которые смогут предложить необходимые для украинцев проекты решений.

О.ТЯГНИБОК напомнил, что одним из первых программных принципов его политической силы является принятие закона о люстрации и обнародование списков агентов КГБ бывшего СССР в Украине. Он пояснил, что принятие закона о люстрации будет предусматривать, что такие люди будут лишены права на протяжении определенного времени занимать какие-либо должности в государственной службе.

Кроме этого, О.ТЯГНИБОК отметил, что «Свобода» всегда рассматривала возможность объединения на выборах с другими политическими силами. Однако, по его словам, это может произойти лишь при условии выполнения двух требований: такая партия должна полностью разделять идеологию «Свободы» и поддержать необходимость принятия закона о люстрации.