9-14 октября в Запорожье пройдет Международный фестиваль казацких боевых искусств “Спас на Хортице”

Киев. 3 октября. УНИАН. С 9 по 14 октября в Запорожье будет проходить ХІІ Международный фестиваль казацких боевых и традиционных искусств ”Спас на Хортице” им. Анатолия Ермака.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ВОО "Всеукраинская федерация ”Спас”, председатель правления ВОО “Общество Нестора Махно “Гуляй-Поле” Александр ПРИТУЛА.

“Обычно фестиваль приходится на середину осени, поскольку 14 октября отмечается День Покрова Божьей Матери, покровительницы Запорожского казачества, День украинского казачества и День города Запорожья”, - сказал А.ПРИТУЛА. Однако с этого года, добавил он, формат был изменен.

Так, неофициальное открытие состоялось 28 сентября в поселке Старые Кодаки Днепропетровской области, где впервые был организован бой “лава на лаву”, когда около 40 мужчин мерялись силами в традиционном украинском соревновании. Такой же “бой” как центральное действо, по словам А.ПРИТУЛЫ, запланирован и на Хортице, но, отметил он, это не травматический бой или “мордобой” – все происходит по правилам.

В частности, объяснил председатель оргкомитета, бить разрешается только в грудь, а цель противостояния – оттеснить лаву соперника за начерченную на земле линию. В этой борьбе, подчеркнул он, скорее закаляется психика бойца, а не его физическая сила, поскольку главным является ощущение плеча товарища, что было присуще нашим предкам.

“Наша цель – возрождение старинных украинских традиций, прививание их молодежи и чествование казаков, победителей, а не тех, кого победили, побили и поставили на колени”, - отметил А.ПРИТУЛА.

Он подчеркнул, что традиционная украинская борьба - это не просто движения и приемы, но и обязательно национальные песни и одежда, поэтому в программу фестиваля включена фотовыставка “Спас – обычай казацких родов” и концерт “Покровські дзвони Хортицького Спасу”.

По словам организаторов, интерес к “Спасу на Хортице” с каждым годом растет, а масштабы его увеличиваются. На нынешнем фестивале ожидают около 600 участников из Украины, России и Беларуси, а также более 2 тысяч гостей из разных стран.

Почетный президент Оргкомитета фестиваля, председатель правления Всеукраинской ассоциации “Афганцы Чернобыля”, народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр РЯБЕКА зачитал участникам пресс-конференции адрес с пожеланиями успеха Фестивалю от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Международный фестиваль казацких боевых и традиционных искусств ”Спас на Хортице” проводится в Украине с 1997 года как турнир по национальному боевому искусству “Спас”. Его организаторами выступают ВОО "Всеукраинская федерация ”Спас”, Всеукраинская ассоциация “Афганцы Чернобыля” и ВОО “Общество Нестора Махно “Гуляй Поле” в партнерстве с Запорожской облгосадминистрацией и Запорожским областным и городским советами.

С 2000 года участие в соревнованиях начали принимать представители России и Беларуси и фестиваль получил статус международного, а с 2004 года – имя своего основателя Анатолия Ермака.

В июле 2008 года приказом Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта украинский рукопашный бой “Спас” включен в перечень видов спорта, признанных в Украине.