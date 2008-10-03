Глава «Укрспецэкспорта» опровергает заявление Путина о поставках оружия в Грузию во время военного конфликта

Киев, 3 октября. УНИАН. Генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК опровергает заявление премьер-министра России Владимира ПУТИНА о поставках оружия из Украины в Грузию во время военного конфликта.

Об этом С.БОНДАРЧУК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«С момента начала вооруженного конфликта со стороны Украины не было поставлено ни одного патрона», - сказал С.БОНДАРЧУК.

Он подчеркнул, что ни один специалист компании «Укрспецэкспорт» или его дочернего предприятия не принимал участия в боевых действиях во время конфликта между Грузией и Россией. «Считаю эти заявления абсолютно безответственными. Убежден, что если бы украинские специалисты принимали активное участие в этом конфликте, результат был бы для обеих сторон», - сказал он.

С.БОНДАРЧУК также считает оскорбительным высказывание В.ПУТИНА в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «Мазурики или там еще что-то… Для меня как для гражданина Украины это вообще является оскорбительным. Такие высказывания не дают возможности надеяться на конструктивное сотрудничество. С этого начинать не нужно. Если есть какие-то вопросы, то нужно провести расследование и по его результатам что-то говорить. Высказывания господина ПУТИНА не соответствуют действительности», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр РФ В.ПУТИН 2 октября заявил, что украинский политик, который принимал решение о поставках оружия и военной техники Грузии, является преступником.

«Поставки вооружений - это еще можно понять, это коммерческое дело. Но когда люди и боевые комплексы используются для убийства солдат в зоне конфликта, в данном случае - российских солдат, - это для нас сигнал, и сигнал очень серьезный», - заявил В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что «Россию больше всего беспокоит то, что эта техника могла быть поставлена уже в ходе боевых действий и управлялась специалистами из Украины. Если это подтвердится - это и есть преступление».

«Если мы найдем подтверждение этому, то мы будем соответствующим образом выстраивать свои контакты с теми людьми, которые это сделали», - сказал В.ПУТИН.