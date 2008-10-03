Заявления Тимошенко о переподчинении «Укрспецэкспорта» Кабмину являются попыткой «подразнить» Ющенко – глава компании

Киев. 3 октября. УНИАН. Генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК считает, что заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о необходимости переподчинения «Укрспецэкспорта» правительству являются попыткой «подразнить» Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Такое мнение С.БОНДАРЧУК высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я не понимаю, чего этим хочет добиться правительство. Контроль со стороны правительства полный. Мы подаем отчеты в Кабинет министров. Наверное, это какие-то политические игры и попытка подразнить Президента», – сказал С.БОНДАРЧУК, добавив, что генеральный директор «Укрспецэкспорта» назначается Указом Президента, а его заместители - соответствующими распоряжениями Кабинета министров.

Глава компании также опроверг утверждения Ю.ТИМОШЕНКО о том, что сейчас торговля оружием осуществляется под непосредственным контролем Президента и Совета национальной безопасности и обороны, а правительство практически отстранено от этой деятельности.

«Это заявление не соответствует действительности. Право на проведение переговоров, подписание контрактов и поставки техники осуществляется только с разрешения Службы экспортного контроля – органа, который принадлежит правительству Украины», – подчеркнул он.

С.БОНДАРЧУК добавил, что руководство Службы экспортного контроля назначается решениями Кабинета министров. «Я не думаю, что глава правительства об этом не знает. Я так же не думаю, что глава правительства не знает о том, что все списки о выведении военной техники из состава боевой для последующей реализации на внешних рынках проходят согласование в Кабинете министров. Я не верю, что премьер-министр не знает, что за этот вопрос отвечает как Министерство обороны, так и Министерство экономики. Тем более я не верю, что глава правительства не знает о том, что отметку о пересечении грузом границы ставит таможня. Ведь Государственная таможенная служба так же подчинена Кабинету министров», - пояснил глава компании.

«Хотелось бы, чтобы действия Президента, Совета национальной безопасности и обороны, а также правительства были направлены на то, чтобы мы достойно вышли из той кризисной ситуации, которая сейчас сложилась (захват пиратами судна «Фаина», которое перевозило проданные Украиной танки - УНИАН), и могли развиваться и действовать дальше», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 1 октября заявила о необходимости переподчинения государственной компании «Укрспецэкспорт» правительству. «Если нужно будет прекращать незаконную торговлю оружием, то нужно от подчинения Президента это передавать в подчинение правительству, и тогда мы сможем навести в этом порядок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.