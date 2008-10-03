Поставка оружия в Кению была застрахована украинской компанией на сумму 6 млн. дол. – глава «Укрспецэкспорта»

Киев, 3 октября. УНИАН. Генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК заявляет, что поставка в Кению оружия, находившегося на захваченном пиратами судне «Faina», была застрахована украинской компанией на сумму 6 млн. дол.

Об этом С.БОНДАРЧУК сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Груз был застрахован украинской компанией, которая потом перестраховала эту поставку в международных страховых институтах. Сумма страхового полиса – около 6 миллионов долларов», - сказал С.БОНДАРЧУК.

По его словам, «в случае боевых действий или какой-либо операции наступят форс-мажорные обстоятельства, в результате которых страховое вознаграждение не будет получено».

С.БОНДАРЧУК подчеркнул, что Министерство обороны Кении, которое является заказчиком груза, уже оплатило стоимость поставки.

«Груз принадлежит Министерству обороны Кении. Как только груз появился на борту судна, с этого момента Украина как государство не несет никакой ответственности», - добавил он.

Глава «Укрспецэкспорта» также опроверг информацию о том, что конечным получателем груза судна «Фаина» является Судан.

«Для того, чтобы осуществить поставку, мы получаем сертификат конечного пользователя, в котором указано, что этот груз идет в направлении Министерства обороны какой-либо страны, в данном случае, Кении. Один из пунктов этого сертификата запрещает реэкспорт. Всю ответственность за возможную дальнейшую поставку груза несет та страна, которая получила этот груз», - отметил С.БОНДАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи побережья Сомали пираты захватили судно “Faina”, в составе экипажа которого, в частности, – 17 граждан Украины. На борту судна находятся 33 проданных Украиной Кении танка и другое вооружение.

Судно окружено боевыми кораблями ВМС США, с пиратами ведутся переговоры. Они требуют 20 млн. выкупа за судно и груз.

Пресс-секретарь правительства Кении Альфред МУТУА подтвердил, что партия из 33 танков предназначалась для его страны. Тем самым он опроверг распространявшиеся ранее сообщения о том, что конечным пунктом назначения вооружений был Южный Судан.