Международная практика не предусматривает сопровождения военных грузов – глава «Укрспецэкспорта»

Киев, 3 октября. УНИАН. Международная практика не предусматривает привлечения дополнительных судов для обеспечения сопровождения кораблей, на которых осуществляется перевозка военных грузов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК.

«Международная практика не предусматривает сопровождения судов с товаром под контролем военных кораблей. Я такого не знаю. Я удивлен теми заявлениями, что этот груз (на судне «Фаина» - УНИАН) должен был сопровождаться военными кораблями. Это не соответствует действительности», – сказал С.БОНДАРЧУК, комментируя необходимость обеспечения условий безопасности судов, осуществляющих поставки вооружения.

По его словам, предприятие «Укрспецэкспорт» и его дочерние предприятия в этом году фрахтовали для поставки оружия 13 грузовых суден. «В год в среднем мы фрахтуем около 30 кораблей», - добавил он.