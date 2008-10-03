Переговоры с пиратами об освобождении моряков «Фаины» ведут Минобороны Кении и судовладельцы – глава «Укрспецэкспорта»

Киев, 3 октября. УНИАН. Переговоры с пиратами об освобождении моряков «Фаины» ведут Министерство обороны Кении и судовладельцы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК.

«Давайте сначала решим вопрос с людьми, а потом будем обсуждать вопрос груза. Сейчас самое важное – освободить моряков. Поэтому главное – переговорный процесс и мирное урегулирование этой проблемы», - сказал С.БОНДАРЧУК.

При этом он подчеркнул, что в информационном пространстве фигурируют достаточно противоречивые данные о сумме выкупа. «20-30 миллионов… Тяжело это даже комментировать. Нам неизвестны факты и конкретные цифры. Эти переговоры ведет Министерство обороны Кении (получатель груза – УНИАН) вместе с судовладельцами. У них выработан алгоритм действий. Мы полностью с нашей стороны содействуем», - пояснил С.БОНДАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 октября, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство Украины поручило силовым структурам, службам внешней и военной разведок и Службе безопасности Украины отрабатывать варианты освобождения заложников с захваченного сомалийскими пиратами судна «Faina» с участием третьих стран.

25 сентября вблизи побережья Сомали пираты захватили судно “Faina”, в составе экипажа которого, в частности, – 17 граждан Украины. На борту судна находятся 33 проданных Украиной Кении танков и другое вооружение.

Судно окружено боевыми кораблями ВМС США, с пиратами ведутся переговоры. 2 октября злоумышленники повысили с 20 до 30 млн. долларов сумму выкупа за захваченное ими судно.