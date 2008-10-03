Академик Российской АН прогнозирует неизбежную девальвацию гривни

Киев. 3 октября. УНИАН. Академик Российской академии наук Сергей ГЛАЗЬЕВ прогнозирует неизбежную девальвацию гривни.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Если украинские власти будут демонстрировать видимость стабильности в ходе нарастания напряжения, то экономический кризис будет иметь резкий и очень глубокий характер. В таком случае девальвация гривни может составить двукратную и даже большую величину», - сказал академик.

«Если же Национальный банк Украины будет проводить постепенную девальвацию гривни, то глубина падения курса валют может быть не столь большой», - отметил С.ГЛАЗЬЕВ.

По его словам, имея очень скромные валютные резервы, украинским властям будет трудно удержать девальвацию гривни. «Валютных резервов Украины для удержания нынешнего курса гривни хватит на несколько недель», - добавил академик. Он также считает, что дальнейшее финансирование украинской экономики за счет внешних займов представляется маловероятным.