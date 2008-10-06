Национальный форум профсоюзов Украины выступает за принятие профсоюзами своей стратегической программы

Киев. 6 октября. УНИАН. Национальный форум профсоюзов Украины считает необходимым принятие профсоюзами своей стратегической программы для реформирования социально-экономической жизни Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

По его словам, соответствующая программа должна предусматривать объединение всех профсоюзных структур в единую и влиятельную силу, возвращение профсоюзам управления фондами социального страхования, закрепление за профсоюзами права законодательной инициативы в парламенте. Кроме того, необходимо предусматривать основание Забастовочного фонда профсоюзов и Фонда защиты профсоюзных лидеров, введение целевых социальных программ, направленных на улучшение условий труда и жизни наемных работников, максимальное присутствие профсоюзов в общенациональном информационном пространстве и разграничение хозяйственной деятельности профсоюзов и прямой профсоюзной работы.

М.ЯКИБЧУК отметил, что в канун Всемирного дня действий профсоюзов “За достойный труд”, который отмечается 7 октября, Национальный форум профсоюзов Украины провел всесторонний анализ реализации властью государственной социальной политики.

“Украинская власть подменивает настоящую социальную политику раздачей денег”, – сказал он.

По словам М.ЯКИБЧУКА, выплаты, которые осуществляет правительство, преимущественно не подкреплены экономическим ростом, что приводит только к инфляции, росту цен и падению реального уровня жизни наемных работников.

Кроме того, сказал он, недопустимым является тот факт, что в Украине до сих пор минимальная зарплата остается ниже прожиточного минимума. “Расчет прожиточного минимума ведется по маразматической схеме: например, он включает одно женское пальто на 8 лет и 2 пары носков в год”, - добавил он.

Также, отметил М.ЯКИБЧУК, сегодня не выполняется положение Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2008-1009 годы. В частности, не выполняются требования роста уровня зарплат на 25% ежегодно, создания миллиона новых рабочих мест в год и т.д.

По его словам, также наблюдается тенденция, когда руководство и инспекторы фондов социальных страхований делают все для того, чтобы осуществлять как можно меньше выплат, а средства используются не по назначению. “Власть имитирует социальный диалог, приглашая к обсуждению решений по социальным вопросам представителей лояльных к ней профсоюзов – тех, кто не занимается отстаиванием интересов членов профсоюзов, а прислуживает политическим структурам”, - сказал он.

М.ЯКИБЧУК сообщил, что члены профсоюзов в ближайшее время передадут правительству все свои требования по поводу необходимости выполнения положений государственной социальной политики.