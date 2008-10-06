Жители Вышгородского района требуют приостановить работу комплекса "Агромарс» до выполнения им природоохранных норм

Киев, 6 октября. УНИАН. Жители Вышгородского района Киевской области требуют приостановить работу ЗАО «Комплекс Агромарс» до полного приведения его деятельности в соответствие с нормами природоохранного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщили депутат Литвинивского сельского совета Татьяна САВЕНКО и депутат Дымерского поселкового совета Олег ЛЕВКОВЕЦ.

«Мы не требуем закрытия предприятия. Мы выступаем за то, чтобы заставить это предприятие выполнять природоохранное законодательство», - сказала Т.САВЕНКО.

В свою очередь О.ЛЕВКОВЕЦ, поясняя мотивы таких требований, сообщил, что вследствие захоронения куриных отходов предприятия местные жители подвергаются риску из-за загрязнения воздуха, воды и грунтов.

«Уровень микроорганизмов в водах вокруг комплекса превышает норму в 21 000 раз, а кишечной палочки - в 48 000 раз. Имеет место сильнейшее загрязнение речки Скоропадка и близлежащих земель», - уточнил общественный судья Ярослав МИСЯЦ.

По его словам, жители неоднократно обращались к Президенту, премьер-министру и министру экологии, а 8 октября намерены начать пикетирование Кабинета министров с требованием приостановить работу ЗАТ «Комплекс Агромарс», провести полное санитарно-эпидемиологическое обследование региона и заставить предприятие выполнить все нормы экологического законодательства.

Справка УНИАН. ЗАО «Комплекс Агромарс» создано в 1998 году и имеет более 270 птичников для выращивания и содержания цыплят, цеха по забою и переработке мяса птицы мощностью около 9 тыс. голов/час. Это предприятие, которое известно под торговым брендом «Гаврилівські курчата», является одним из крупнейших производителей курятины в Украине.