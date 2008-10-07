ВОЛЯ предлагает для корпоративных клиентов качественно новый уровень комплекса услуг под торговой маркой «Воля PRO»

Киев. 6 октября. Компания ВОЛЯ с 1-го октября 2008 года предлагает для корпоративных клиентов качественно новый уровень комплекса услуг под торговой маркой «Воля PRO», который включает в себя доступ в Интернет, телевидение и услуги Дата-центра.

Компанией ВОЛЯ предприняты ряд действий по организационно-технологическому совершенствованию обслуживания корпоративных клиентов. В частности, в компании создан отдельный офис по обслуживанию корпоративных абонентов, в котором обслуживаются исключительно юридические лица. Выделена отдельная телефонная линия для связи с соответствующими службами компании ВОЛЯ.

Подключение корпоративных пользователей осуществляется специальной бригадой технических специалистов, которые обеспечены всем необходимым оборудованием для подключения крупных офисных помещений. Информационно-консультационное обслуживание корпоративных пользователей обеспечивается отдельной группой консультантов компании ВОЛЯ, по доставке документов для корпоративных пользователей работают курьеры.

Одним из главных преимуществ компании в работе с корпоративными пользователями является возможность обработки заявок день в день.

С 1-го октября текущего года во всех тарифных планах группы «Малий-Бізнес» был увеличен объём включённого трафика на 15 гигабайт без изменения абонплаты. В частности, для абонентов тарифного плана «Бізнес-універсальний», объем смешанного трафика, включенного в абонентскую плату, составляет 75 гигабайт, для абонентов тарифного плана "Бізнес-початковий" – 35 гигабайт, для абонентов тарифного плана "Бізнес-легкий" – 55 гигабайт.

Кроме обновленных тарифных планов для малого бизнеса, предлагается группа тарифных планов «Безлімітні», которая включает тарифы без ограничения трафика с разными скоростными характеристиками приема-передачи данных (до 2 400 Кбит/сек). В этих тарифных планах предоставляется симметричная скорость приема-передачи данных.

Для больших офисных центров предлагается линейка тарифов «Бизнес», которые предоставляются по технологии GEPON и Ethernet (скорость передачи данных до 1Гбит/с). Техническая возможность предоставления услуги и период подключения к ней определяется индивидуально для каждого пользователя. Данная группа идеально подходит для больших офисов, размещенных в отдельных зданиях.

Заказ услуги для абонентов Воля PRO:

Офис по работе с корпоративными абонентами: Киев, Ул. Петра Запорожца, 14

График работы: C 9-00 до 18-00 понедельник-пятница

Подключение и обслуживание: (044) 502-22-00, pro@volia.com, www.voliapro.com

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг, и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

info@volia.com