В Шевченковском районе Киева 16 ноября состоится референдум по вопросам ликвидации района и доверия общины к власти

Киев. 7 октября. УНИАН. 16 ноября в Шевченковском районе столицы состоится местный консультативный референдум по вопросам ликвидации района и доверия общины к местной власти.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Шевченковского района м. Киева Виктор ПИЛИПИШИН.

По его словам, решение о проведении референдума было принято депутатами Шевченковского райсовета на сессии 2 октября.

Жители района смогут выразить свое мнение по трем вопросам: “Поддерживаете ли вы дачу согласия на уменьшение объема полномочий Шевченковского районного совета в связи с ликвидацией Шевченковского района?”; “Поддерживаете ли вы дачу согласия на лишение Шевченковского райсовета полномочий в связи с ликвидацией Шевченковского района?” и “Поддерживаете ли вы досрочное прекращение полномочий председателя Шевченковского районного совета В.ПИЛИПИШИНА в связи с ликвидацией Шевченковского района?”.

“Я не боюсь пойти к “шевченковцам”. И Шевченковский районный совет, и Шевченковская администрация не боятся пойти с такими, в известной степени, провокационными вопросами для того, чтобы подтвердить свои полномочия”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.

Он подчеркнул, что за 2,5 года при власти нынешнее руководство района делало для жителей района максимум, что можно было сделать при существующем финансовом обеспечении.

В то же время при нынешней системе власти возможности района ограничены и, как отметил В.ПИЛИПИШИН, городская власть планирует провести дальнейшую централизацию власти - "вплоть до монополизации” путем ликвидации определенного количества районов. Вместе с тем В.ПИЛИПИШИН уверен, что районная власть может эффективнее руководить, чем городская, но для этого ей необходимо предоставить больше полномочий. Исходя из этого, руководство Шевченковского района инициирует проведение эксперимента.

“Мы готовы Киеву и городской власти предложить эксперимент, чтобы понять, чья идеология, чьи подходы для Киева более конкретны, более результативны и производительны. Мы предлагаем Шевченковскому району предоставить особенный статус, как это, например, есть в Лондоне, в Токио”, - сообщил В.ПИЛИПИШИН.

Он предлагает передать Шевченковскому району максимума полномочий.

“Полномочия по бюджету, то есть оставлять Шевченковскому району не 1,4% (из всех средств, поступающих в районный бюджет – УНИАН), а 20% средств; пересмотреть процедуры о выделении земли, передать все имущество шевченковской общины в район, чтобы Шевченковский совет и администрация влияли на решение по застройке, по реконструкции, по ремонтам и т. Д. Чтобы без районной власти на территории района ничего не делалось”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.

В то же время в 9-ти других районах столицы при проведении эксперимента власть централизовать и передать руководству города, а через определенное время сравнить результаты работы.

“Мы предлагаем сегодня мэру города Киева и Киевскому совету провести эксперимент. Давайте поделимся полномочиями, давайте предоставим Шевченковскому району особый статус и сравним результаты городской власти с монополизацией власти и районной власти, где будет проведен эксперимент максимальной децентрализации”, - сказал В.ПИЛИПИШИН, отметив, что районная власть готова отвечать за результаты этого эксперимента.

“Мы на себя готовы взять ответственность. Мы готовы, что если будем работать менее эффективно, мы уйдем из власти”, - сказал он.

На пресс-конференции председатель Шевченковского района подписал официальное обращение к мэру города Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ относительно проведения референдума и предоставления району особого статуса.

“Город Киев должен наше предложение отработать, и если мы получим поддержку легитимности своего совета, председателя на референдуме 16-го, мы бы хотели 17 ноября получить особый статус”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.

Как сообщал УНИАН, в июле с.г. Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что будет инициировать сокращение количества районов столицы с 10 до 5. По мнению мэра, в городе много районов и много начальников, при этом не все из этих начальников являются людьми компетентными.