Россия заинтересована в углублении кризиса в Украине и превращении его из парламентского в полномасштабный - Карасев

Киев. 7 октября, УНИАН. Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что Россия пытается превратить парламентский кризис в Украине на кризис президентской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Этот кризис имеет не только парламентскую расцветку, егг пытаются извне углубить, усилить, распространить и сделать кризис президентской власти”, - сказал он.

В.КАРАСЕВ считает, что нынешний кризис является геополитическим.

“Если в 2007 году кризис был связан с проблемами между Президентом и премьером, то сегодня кризис более серьезный, поскольку после 8 августа этого года (начала российско-грузинского конфликта - УНИАН) Россия возобновила свой великодержавный статус, надо это учитывать”, - сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что в самой верхушке украинской власти идет жесткая борьба за будущий курс Украины.

“Борьба идет за будущее Украины, это уже не пафос, это реальность, и на это мы должны обращать внимание. Поэтому кризис не только парламентский, а геополитический”, - добавил он.

По мнению В.КАРАСЕВА, если посмотреть более придирчиво на ситуацию, складыющуюся вокруг Украины, то кризисные факторы надо искать “где-то на стороне”.

При этом он отметил, что много ответов дает недавний визит премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву.

“Официальная версия визита - газовый меморандум, газовые договоренности, поиск оптимальной для Украины цены на газ, но и в Москве, и в Киеве, и в других городах все понимают, что сегодня дешевой цены на газ не будет, поэтому, очевидно, визит этот заключался не столько в газовой плоскости, сколько во внутриполитической плоскости и перспективах Украины", сказал он.

Как считает В.КАРАСЕВ, "российская сторона в этом визите сделала определенные, возможно, полные ставки на действующего премьер-министра в проведении своей политики в Украине, а премьер Украины, очевидно, искала поддержки со стороны нынешнего российского руководства относительно как дальнейших своих политических действий, так и президентской кампании 2010 года”, - сказал он.

В.КАРАСЕВ считает, что в последнее время, судя по подтексту высказываний премьер-министра России, речь идет о том, чтобы расширить сферу влияния нынешнего политического кризиса в Украине. “Речь идет о том, что сегодня, очевидно, они заинтересованы уже не столько в кризисе парламентском, коалиционном, сколько в кризисе по всей вертикали и горизонтали действующей власти”, - сказал он.

По его мнению, это подтверждают “активные информационные атаки” на украинское руководство о якобы поставках Украиной вооружений в зону грузино-российского конфликта.

Кроме того, считает В.КАРАСЕВ, об этом также свидетельствуют призывы к началу процедуры импичмента Президента Украины. “Речь идет о том, чтобы втянуть в кризис уже не только парламент, не только проблемы, связанные с формированием коалиции, но и саму президентскую власть, и таким образом создать полномасштабный политический кризис в Украине”, - сказал он.

По его словам, на сегодня как выход из полномасштабного кризиса предлагаются досрочные выборы как парламентские, так и президентские. “Думаю не случайно, что такая идея звучала и со стороны БЮТ, и не случайно и премьер-министр говорила, что если уже и будут досрочные выборы, то они должны быть как парламентские, так и президентские”, - отметил политолог.

По мнению В.КАРАСЕВА, этот сценарий не будет реализован.

Он считает, что Партия регионов на такой сценарий не согласится, поскольку ей более выгодно идти на досрочные парламентские выборы.