Украинские артисты просят премьера защитить их право на вознаграждение за использование результатов их творчества

Киев. 7 октября. УНИАН. Звезды украинской эстрады и музыкальные продюсеры обратились к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с открытым письмом, в котором выразили возмущение низким уровнем защиты их прав на получение средств за публичное использование результатов их творчества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила народная артистка Украины Руслана ЛЫЖИЧКО.

По ее словам, артисты и продюсеры также требуют обратить внимание на острые проблемы музыкальной индустрии ради дальнейшего развития украинской музыкальной культуры.

В частности, как отметила Р.ЛЫЖИЧКО, прошло более пяти лет после принятия постановлений Кабинета министров Украины, которые обязывают телерадиокомпании, все заведения общественного питания (кафе, бары, рестораны), заведения торговли (супермаркеты, торгово-развлекательные центры), заведения досуга (клубы), предприятия транспорта (такси, маршрутные такси, операторы автобусных и железнодорожных перевозок), в которых звучит музыка, платить процент от своих доходов тем, кто создал музыкальный продукт.

«Мне хочется верить, что реакция на это письмо будет очень быстрой. Если на это письмо не отреагирует Кабмин, то это будет унижение артистов, однозначно» – сказала Р.ЛЫЖИЧКО.

Она отметила, что вела переговоры со многими украинскими исполнителями и знает их позицию, в частности Андрея ДАНИЛКО, Наталии МОГИЛЕВСКОЙ, Юрия НИКИТИНА, Александра ПОНОМАРЕВА и других, которые подписали письмо. Они тоже не довольны ситуацией.

«Деньги нам действительно никто не перечисляет в том объеме, в котором должны были бы перечислять. Сумма, которая на сегодня более или менее подсчитана, составляет один миллиард гривень, которые должны быть собраны в государстве и распределяться между артистами и теми, кому принадлежат права за использование музыки», – сказала она.

Руслана также добавила, что эти деньги не собираются, а те, которые собираются, "очень мутно и непонятно распределяются между очень мутными, очень сомнительными организациями".

Такими организациями, которые от имени артистов годами осуществляют сбор надлежащего им вознаграждения, являются, по данным Р.ЛЫЖИЧКО, Всеукраинское объединение субъектов авторских прав «Оберег», Всеукраинская общественная организация «Всеукраинское агентство по авторским и смежным правам", Ассоциация «Гильдия производителей видеограмм и фонограмм», Всеукраинская общественная организация «Агентство охраны прав исполнителей», Всеукраинская общественная организация «Автор»».

Артисты заявили, что они не доверяют этим организациям и считают, что они не могут существовать на этом рынке, представлять их интересы, забирать их деньги без их доверия.

Певица требует встречи с глазу на глаз с представителями этих организаций.

«Я могу ситуацию сравнить с Европой, откуда мне в этом месяце пришли авторские отчисления, а также из Америки. И эти отчисления даже не приближаются к отчислениям из Украины. То есть в стране, где меня больше слушают, должны, соответственно, отчислять больше денег» – объяснила артистка.

Она также выразила пожелание, чтобы некоторые ее коллеги тоже определились с позицией. Например, довольно нечеткой, по ее словам, сегодня выглядит позиция Ани ЛОРАК, Олега СКРИПКИ, Святослава ВАКАРЧУКА. "Славко ВАКАРЧУК лично мне сказал, что все это поддержит, но когда дошло дело до подписания письма, он, почему-то, его не подписал", - отметила Р.ЛЫЖИЧКО.

В свою очередь продюсер Владимир БЕБЕШКО на пресс-конференции отметил, что ему жаль украинских артистов и ему бы не хотелось, чтобы они «жили от выборов до выборов».

«Это ужасно, когда артист живет от выборов до выборов с надеждой что-то заработать. Он должен зарабатывать то, что он заслуживает», – сказал В.БЕБЕШКО.

В.БЕБЕШКО отметил, что они действительно ничего не контролируют. В частности, привел он пример, «Андрей КУЗЬМЕНКО написал песню «Повінь». Мы за свои средства отсняли клип, потом его крутили. Во время прокрутки была бегущая строка с содержанием отправлять одну гривню. Недавно из Минфина нам сообщили, что клип собрал 47 миллионов гривень". "И вы знаете, нам не известно, куда пошли эти деньги», - заявил продюсер.